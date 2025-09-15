أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات

الوكيل الإخباري- نظمت عدد من جامعات المملكة، اليوم الاثنين، أنشطة متنوعة، بهدف تعزيز مسيرتها التعليمية وزيادة وعي الطلبة، إضافة إلى صقل شخصياتهم وتنميتها.

اضافة اعلان



ففي الهاشمية، بحث رئيس الجامعة، الدكتور خالد الحياري، مع رئيس جامعة الصومال بالإنابة الدكتور عبدالله الشيخ رشيد، سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتبادل الأكاديمي.



وأكد الحياري اعتزاز الجامعة بعلاقاتها مع المؤسسات الأكاديمية العربية والدولية، وحرصها على مد جسور التعاون بما يخدم العملية التعليمية والبحثية، مشيراً إلى أن الهاشمية تسعى بشكل مستمر إلى تطوير برامجها وتوسيع شراكاتها بما ينسجم مع رسالتها في خدمة المجتمع والارتقاء بجودة التعليم.



من جانبه، أشاد الدكتور رشيد، بالسمعة الأكاديمية المتميزة التي تحظى بها الجامعة الهاشمية، مؤكدا تطلع جامعة الصومال إلى بناء علاقات تعاون مثمرة مع الجامعة الهاشمية في مختلف المجالات، لا سيما في البرامج المشتركة وتبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والبحث العلمي.



وجرى توقيع اتفاقية مشتركة تهدف إلى تسهيل تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وتنظيم المؤتمرات والندوات والأنشطة العلمية المشتركة، إضافة إلى التعاون في برامج تعليم اللغة العربية، بما يعزز من فرص التبادل الثقافي والفكري، ويساعد في نشر اللغة العربية في المجتمعات الإفريقية.



من جهتها، نفذت الجامعة الأردنية بالشراكة مع أمانة عمان الكبرى، حملة بيئية لتنظيف وتجميل وترتيب الشارع الرئيس للجامعة ومرافقها الخارجية، استكمالًا لمبادرة "عمان حلوة" التي أطلقتها الأمانة قبل أيام بهدف الحفاظ على نظافة المدينة وتعزيز المظهر الحضاري والجمالي فيها.



وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على الدور الريادي الذي تلعبه المؤسسات الأكاديمية والتعليمية في نشر ثقافة العمل التطوعي وخدمة المجتمع، وتعزيز الوعي البيئي بين أفراد مجتمع الجامعة وشرائح المجتمع المختلفة.



وشملت الحملة الشارع الرئيس المحاذي للبوابة الرئيسة للجامعة والممتد ما بين مستشفى الجامعة وحتى مسجدها، نفذت بمشاركة ما يزيد على الـ (200) من الطلبة المتطوعين في الجامعة والمركز والموظفين والعاملين في الجامعة والأمن.



وقال مدير دائرة الخدمات المساندة عبد الله الزبيدي إن دائرة الخدمات على استعداد للمشاركة الفاعلة في تنفيذ حملات بيئية من شأنها الحفاظ على الهوية الجمالية للمدينة وللمنطقة المحيطة بالجامعة.



وأكد مدير مركز تنمية وخدمة المجتمع في الجامعة، محمد مصطفى، أن تنفيذ هذه المبادرة ينسجم مع رسالة الجامعة في أن تكون حاضنة للعمل التطوعي وللمسؤولية التي تقع على عاتقها تجاه خدمة المجتمع من خلال تقديم خدمات تنموية.



من جانبه، أشاد المدير التنفيذي للمناطق وخدمات المدينة في أمانة عمان الكبرى، المهندس غازي الحديد، في تصريحات، بمساهمة الجامعة الأردنية التي كانت سباقة في مشاركة أمانة عمان حملتها (عمان حلوة) التي بدأتها قبل أيام لغايات تكثيف الجهود للمحافظة على نظافة المدينة، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع المحلي.



ونظمت مجموعة الاهتمام بطب القلب من جامعة العلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع مديرية ثقافة اربد، ورشة بعنوان: "تمكين طلبة الجامعات بمهارات توعوية وتثقيفية حول أضرار التدخين".



وتحدثت في الورشة منى محمود وروان شهاب من مركز الحسين للسرطان، حول أضرار التدخين على الصحة العامة وصحة القلب بشكل خاص، إضافة إلى استعراض أحدث الوسائل والأدوات المساندة للإقلاع عن التدخين.