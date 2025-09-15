منح دراسية في مصر للعام 2025 - 2026 .. التفاصيل والشروط

شروط التقديم:
أن يكون الطالب من الجنسية الأردنية ومن الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها: الفرع العلمي، الفرع العلمي (حقل طبي)، الفرع العلمي (حقل هندسي)، الفرع الأدبي للعام 2025 فقط.
ألا يقل معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة عن (80%) في تخصصات (الهندسة، الطب البيطري، هندسة الذكاء الاصطناعي) و(65%) في الآداب والقانون.
تعبئة الطلب عبر الرابط التالي: https://forms.gle/rSxcKRowfSh81W6U7
آلية الترشيح:
سيتم ترشيح الطلبة الحاصلين على أعلى معدلات في شهادة الثانوية العامة لكل تخصص.
يبدأ تقديم الطلبات اعتبارًا من تاريخ 15-9-2025 ولغاية تاريخ 20-9-2025.
ملاحظات:
يحدد تخصص الطالب المقبول في كلية الهندسة بعد السنة الدراسية الأولى بناءً على نتائجه الأكاديمية.
تحدد الجامعة من الجانب المصري، ولا يحق للطالب طلب تغيير الجامعة أو التخصص لاحقًا.
يحق للطالب اختيار تخصص واحد فقط في طلب الحصول على المنحة.
لن يتم اعتماد طلبات الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة قبل العام 2025.
يتحمل الطالب مسؤولية الوثائق والمعلومات المدخلة على رابط التقديم، وفي حال عدم تطابق تلك المعلومات مع الوثائق الرسمية سيتم إلغاء الطلب.
