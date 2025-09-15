الإثنين 2025-09-15 10:47 م
 

منح دراسية في مصر للعام 2025 - 2026 .. التفاصيل والشروط

منح دراسية في مصر للعام 2025 - 2026 .. التفاصيل والشروط
منح دراسية في مصر للعام 2025 - 2026 .. التفاصيل والشروط
 
الإثنين، 15-09-2025 09:49 م

الوكيل الإخباري-   تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر عدد من المنح الدراسية ضمن إطار التبادل الثقافي للعام الجامعي 2025-2026 في برنامج البكالوريوس بتخصصات (الهندسة، هندسة الذكاء الاصطناعي، الآداب، الطب البيطري، القانون) في جمهورية مصر العربية، بحيث تشمل المنحة الدراسية تغطية الرسوم الدراسية فقط.

شروط التقديم:

أن يكون الطالب من الجنسية الأردنية ومن الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها: الفرع العلمي، الفرع العلمي (حقل طبي)، الفرع العلمي (حقل هندسي)، الفرع الأدبي للعام 2025 فقط.
ألا يقل معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة عن (80%) في تخصصات (الهندسة، الطب البيطري، هندسة الذكاء الاصطناعي) و(65%) في الآداب والقانون.

تعبئة الطلب عبر الرابط التالي: https://forms.gle/rSxcKRowfSh81W6U7

آلية الترشيح:

سيتم ترشيح الطلبة الحاصلين على أعلى معدلات في شهادة الثانوية العامة لكل تخصص.

اضافة اعلان

 

موعد التقديم:

يبدأ تقديم الطلبات اعتبارًا من تاريخ 15-9-2025 ولغاية تاريخ 20-9-2025.

ملاحظات:

يحدد تخصص الطالب المقبول في كلية الهندسة بعد السنة الدراسية الأولى بناءً على نتائجه الأكاديمية.

تحدد الجامعة من الجانب المصري، ولا يحق للطالب طلب تغيير الجامعة أو التخصص لاحقًا.

يحق للطالب اختيار تخصص واحد فقط في طلب الحصول على المنحة.

لن يتم اعتماد طلبات الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة قبل العام 2025.

يتحمل الطالب مسؤولية الوثائق والمعلومات المدخلة على رابط التقديم، وفي حال عدم تطابق تلك المعلومات مع الوثائق الرسمية سيتم إلغاء الطلب.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أسواق ومال الإسترليني يرتفع أمام الدولار ويتراجع مقابل اليورو

التعليم العالي تعلن عن منح بكالوريوس تقنية في المغرب

أخبار محلية التعليم العالي تعلن عن منح بكالوريوس تقنية في المغرب

إسرائيل تشن هجوما كبيرا وواسعا على مدينة غزة الآن

فلسطين إسرائيل تشن هجوما كبيرا وواسعا على مدينة غزة الآن

موقع أمريكي: ترامب كان قادراً على وقف قصف الدوحة ولم يفعل

عربي ودولي موقع أمريكي: ترامب كان قادراً على وقف قصف الدوحة ولم يفعل

منح دراسية في مصر للعام 2025 - 2026 .. التفاصيل والشروط

أخبار محلية منح دراسية في مصر للعام 2025 - 2026 .. التفاصيل والشروط

ل

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن

ب

شؤون برلمانية النائب زهير الخشمان: كلمة جلالة الملك في قمة الدوحة خارطة طريق عربية إسلامية جديدة

ترامب حاول إخفاء الكدمة بمساحيق التجميل

عربي ودولي صورة حديثة ليد ترامب .. الكدمة ومساحيق التجميل تجددان الجدل



 
 





الأكثر مشاهدة