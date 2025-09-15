منح دراسية في مصر للعام 2025 - 2026 .. التفاصيل والشروط

الوكيل الإخباري- تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر عدد من المنح الدراسية ضمن إطار التبادل الثقافي للعام الجامعي 2025-2026 في برنامج البكالوريوس بتخصصات (الهندسة، هندسة الذكاء الاصطناعي، الآداب، الطب البيطري، القانون) في جمهورية مصر العربية، بحيث تشمل المنحة الدراسية تغطية الرسوم الدراسية فقط.



شروط التقديم:



أن يكون الطالب من الجنسية الأردنية ومن الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها: الفرع العلمي، الفرع العلمي (حقل طبي)، الفرع العلمي (حقل هندسي)، الفرع الأدبي للعام 2025 فقط.

ألا يقل معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة عن (80%) في تخصصات (الهندسة، الطب البيطري، هندسة الذكاء الاصطناعي) و(65%) في الآداب والقانون.



تعبئة الطلب عبر الرابط التالي: https://forms.gle/rSxcKRowfSh81W6U7



آلية الترشيح:



سيتم ترشيح الطلبة الحاصلين على أعلى معدلات في شهادة الثانوية العامة لكل تخصص.



اضافة اعلان