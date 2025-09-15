الإثنين 2025-09-15 12:25 م
 

إيسوزو الأردن تقدّم ولأول مرة في الأردن كفالة مصنعية 5 سنوات أو 150,000 كم على بيك-أب D-MAX

القدرة لتجارة السيارات، الوكيل الحصري لإيسوزو في الأردن
 
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة القدرة لتجارة السيارات، الوكيل الحصري لإيسوزو في الأردن، عن إطلاق سياسة كفالة جديدة وغير مسبوقة لفئات بيك-أب إيسوزو D-MAX، حيث أصبحت الكفالة المصنعية الآن 5 سنوات أو 150,000 كم أيهما يأتي أسبقاً، وذلك لأول مرة في الأردن.

وتُعد هذه الكفالة المصنعية الجديدة الأفضل في فئة البيك-أب في السوق الأردني، مما يعزز من مكانة ايسوزو كرائدة في الاعتمادية والمتانة، ويمنح العملاء مستوى جديداً من راحة البال والدعم المستمر طوال فترة الاستخدام.


وقال خليل القريني، مدير خدمات ما بعد البيع في شركة القدرة لتجارة السيارات:
“إننا في إيسوزو ننظر إلى الكفالة على أنها التزام حقيقي تجاه عملائنا. 5 سنوات أو 150,000 كيلو متر ليست مجرد فترة زمنية، بل هي وعد بالثقة والاعتمادية. بيك-أب D-MAX صُمم ليكون شريكاً في العمل والحياة، وهذه الكفالة تعكس قناعتنا الراسخة بجودتها.”


وأضاف: “من خلال هذه الخطوة غير المسبوقة في سوق البيك-أب بالأردن، نؤكد أننا لا نكتفي بمجاراة السوق، بل نرسم معياراً جديداً فيه.”


ولتعزيز هذه الكفالة الفريدة، تعتمد إيسوزو الأردن على بنيتها التحتية المتكاملة المتمثلة في مبناها الجديد المتكامل، الذي يجمع بين صالة عرض المبيعات، مركز صيانة متطور مجهز بأحدث التقنيات، ومستودع لقطع الغيار الأصلية. هذا التكامل يضمن للعملاء تجربة سلسة ومتكاملة في كل ما يتعلق بالشراء، الخدمة، والدعم الفني.


وتؤكد إيسوزو الأردن أن هذه السياسة تأتي ضمن استراتيجيتها طويلة الأمد لتعزيز تجربة العملاء، عبر خدمات ما بعد البيع المتميزة، وتوفير قطع الغيار الأصلية، وفريق فني متخصص يقدم الدعم بأعلى درجات الكفاءة.


وتدعو الشركة العملاء الحاليين والجدد إلى زيارة معرضها الكائن في البيادر، المنطقة الصناعية – شارع نالتشك، واكتشاف بيك-أب إيسوزو D-MAX الذي يجمع بين القوة، التكنولوجيا، والآن أيضاً أفضل كفالة في فئة البيك-أب في الأردن.

 
 
