إيسوزو الأردن تقدّم ولأول مرة في الأردن كفالة مصنعية 5 سنوات أو 150,000 كم على بيك-أب D-MAX

وتُعد هذه الكفالة المصنعية الجديدة الأفضل في فئة البيك-أب في السوق الأردني، مما يعزز من مكانة ايسوزو كرائدة في الاعتمادية والمتانة، ويمنح العملاء مستوى جديداً من راحة البال والدعم المستمر طوال فترة الاستخدام.
وقال خليل القريني، مدير خدمات ما بعد البيع في شركة القدرة لتجارة السيارات:
“إننا في إيسوزو ننظر إلى الكفالة على أنها التزام حقيقي تجاه عملائنا. 5 سنوات أو 150,000 كيلو متر ليست مجرد فترة زمنية، بل هي وعد بالثقة والاعتمادية. بيك-أب D-MAX صُمم ليكون شريكاً في العمل والحياة، وهذه الكفالة تعكس قناعتنا الراسخة بجودتها.”
وأضاف: “من خلال هذه الخطوة غير المسبوقة في سوق البيك-أب بالأردن، نؤكد أننا لا نكتفي بمجاراة السوق، بل نرسم معياراً جديداً فيه.”
ولتعزيز هذه الكفالة الفريدة، تعتمد إيسوزو الأردن على بنيتها التحتية المتكاملة المتمثلة في مبناها الجديد المتكامل، الذي يجمع بين صالة عرض المبيعات، مركز صيانة متطور مجهز بأحدث التقنيات، ومستودع لقطع الغيار الأصلية. هذا التكامل يضمن للعملاء تجربة سلسة ومتكاملة في كل ما يتعلق بالشراء، الخدمة، والدعم الفني.
وتؤكد إيسوزو الأردن أن هذه السياسة تأتي ضمن استراتيجيتها طويلة الأمد لتعزيز تجربة العملاء، عبر خدمات ما بعد البيع المتميزة، وتوفير قطع الغيار الأصلية، وفريق فني متخصص يقدم الدعم بأعلى درجات الكفاءة.
وتدعو الشركة العملاء الحاليين والجدد إلى زيارة معرضها الكائن في البيادر، المنطقة الصناعية – شارع نالتشك، واكتشاف بيك-أب إيسوزو D-MAX الذي يجمع بين القوة، التكنولوجيا، والآن أيضاً أفضل كفالة في فئة البيك-أب في الأردن.
-
أخبار متعلقة
-
أجهزة سامسونج المنزلية تصبح أول منتجات تحصل على ملصق الأمان السيبراني من ‘BSI’ بموجب اتفاقية الاعتراف المتبادل بين كوريا وألمانيا
-
في صفقة كبرى .. القدس للتأمين تستحوذ على 72% من أسهم التأمين العربية – الأردن
-
البنك العربي يدعم حملة "العودة إلى المدارس 2025" بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد
-
زين ترعى النهائي المحلي لبطولة "ريد بُل بادل داش" المؤهل لإسبانيا
-
كابيتال بنك يعزز استثماراته في الكفاءات الشابة ويطلق "أكاديمية كابيتال" لتأهيل الخريجين وتمكين الكوادر المصرفية
-
منصة زين ونوكيا تطلقان معسكر الذكاء الاصطناعي التدريبي
-
"ثبات" الأردنية تطلق أول مؤشر عقاري سكني في الأردن لتعزيز الشفافية في السوق
-
جورامكو تعزز فريق القيادة لديها تزامنا مع إنتقالها إلى المرحلة الثانية من التوسع