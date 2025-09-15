أنشطة متنوعة في المحافظات لتعزيز الوعي وتمكين الشباب

الوكيل الإخباري- نظّمت مراكز شبابية، اليوم الاثنين، أنشطة متنوعة في عدد من المحافظات، استهدفت تنمية مهارات الشباب، وتعزيز وعيهم، وتفعيل دورهم في خدمة المجتمع.

ففي إربد، نظمت مديرية الشباب، وبالتعاون مع تربية لواء بني كنانة، جلسة تعريفية حول آلية التسجيل والتقديم لجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة، بهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتمكين الشباب من المساهمة الفاعلة في تنمية مجتمعاتهم.



وقال مدير شباب إربد، الدكتور حمزة العقيلي، إن الجائزة ترجمة لرؤية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي كنهج حياة، ووسيلة فاعلة لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.



وأشار إلى أن الجلسات التعريفية تهدف إلى توعية الشباب بآلية التسجيل وتشجيعهم على توثيق أعمالهم عبر منصة "نحن"، لضمان شفافية التقييم، وتعزيز فرص مشاركتهم في الجائزة.



واختتم مركز إعداد القيادات الشبابية في وزارة الشباب، فعاليات دورة الإنقاذ المائي للإناث، التي أقيمت في مسبح مدارس أكاديمية ساندس، والتي هدفت إلى تأهيل المشاركات وتزويدهن بالمهارات اللازمة في مجال الإنقاذ المائي، وتمكينهن من دخول سوق العمل.



وتضمنت الدورة مفاهيم الإنقاذ الأساسية، والشروط الواجب توافرها في المنقذ، ووسائل الأمان والسلامة العامة في المسابح، إضافة إلى مهارات النزول الآمن، والاقتراب من الغريق وطرق سحبه، إلى جانب تدريبات متخصصة في الإسعافات الأولية للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ.



ونظم مركز شابات دير أبي سعيد، زيارة لمصنع الأسمدة العضوية في لواء الكورة، شارك فيها 20 شابا وشابة.



وقدمت المهندسة دينا الرشدان، خلال الجولة، شرحا حول الاستفادة من المواد الطبيعية في تصنيع الأسمدة العضوية، مؤكدة أهمية هذه البدائل في تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية وحماية البيئة.



ونظم مركزا شباب وشابات وادي الكرك محاضرة توعوية بعنوان: "الواسطة والمحسوبية"، بمشاركة عدد من الشباب والشابات المنتسبات بالمركز.



وقال مدير شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين إن هذا النشاط يأتي ضمن برامج وزارة الشباب الرامية إلى غرس القيم الإيجابية في نفوس الشباب والشابات، وبناء مجتمع قائم على العدالة والمساواة.



وتحدثت المحاضِرة، مها المواضية، عن الآثار السلبية للواسطة والمحسوبية على الفرد والمجتمع، مبينة أنها تسهم في إضعاف مبدأ تكافؤ الفرص وتحد من العدالة الاجتماعية.



وفي الزرقاء، اختتم مركز نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني، وبالشراكة مع وزارة الشباب ومديرية شباب الزرقاء ووزارة الإدارة المحلية، وبدعم من مؤسسة هنرش بل، مشروع "تعزيز مشاركة الشباب في الإدارة المحلية".



وقال رئيس لجنة بلدية الزرقاء، المهندس خالد الخشمان، إن "الشباب هم حجر الأساس في بناء المستقبل، وإن البلدية تولي اهتماما بالغا بفتح قنوات مباشرة معهم، والاستماع إلى آرائهم وتبني مقترحاتهم، بما يسهم في تعزيز التنمية المحلية وترسيخ رؤية التحديث السياسي".



وبين مدير مركز نحن نشارك، محمود الصبيحات، أن المشروع انطلق من إيمان المركز بقدرات الشباب باعتبارهم طاقة متجددة، ومحركاً أساسياً للتغيير، إذ وضع هدفا استراتيجيا يتمثل في تمكينهم من المساهمة في صنع القرار المحلي، وتحسين الخدمات المجتمعية، وتوجيه الأولويات بما يتناسب مع احتياجاتهم.