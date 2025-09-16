الثلاثاء 2025-09-16 07:36 ص
 

أكسيوس: الجيش الإسرائيلي شن هجوما بريا لاحتلال مدينة غزة

غزة
 
الثلاثاء، 16-09-2025 05:16 ص
الوكيل الإخباري-   ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن الجيش الإسرائيلي شنّ هجوماً برياً، الاثنين، لاحتلال مدينة غزة.اضافة اعلان


وكثّف الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، من غاراته على مدينة غزة، حيث تشنّ طائراته الحربية غارات متواصلة تكاد لا تتوقف، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نيران وقنابل من الطائرات المسيّرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه بدأ بشنّ سلسلة هجمات واسعة على مدينة غزة، على أن تشتد تباعاً.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت هذه الإبادة 64 ألفاً و905 شهداء، و164 ألفاً و926 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 425 مواطناً بينهم 145 طفلاً.
 
 
