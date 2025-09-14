إحالة معلمين إلى التقاعد المبكر – أسماء

الوكيل الإخباري- قرر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة إحالة عدد من المعلمين إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم.

وبيّن كتاب موجّه إلى الجهات المعنية أن المعلمين المذكورين استكملوا شروط التقاعد المبكر من حيث السن وعدد الاشتراكات في الضمان الاجتماعي.