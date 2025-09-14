الأحد 2025-09-14 01:11 م
 

إحالة معلمين إلى التقاعد المبكر – أسماء

وزارة التربية والتعليم
 
الوكيل الإخباري-   قرر  وزير  التربية والتعليم عزمي محافظة   إحالة عدد من المعلمين إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم.

وبيّن كتاب موجّه إلى الجهات المعنية أن المعلمين المذكورين استكملوا شروط التقاعد المبكر من حيث السن وعدد الاشتراكات في الضمان الاجتماعي. 

 


Image1_9202514125233506159885.jpg
Image2_9202514125233506159885.jpg
Image3_9202514125233506159885.jpg
Image4_9202514125233506159885.jpg 

 
 
