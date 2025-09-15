هكذا بلغ سعر الذهب عيار 21 بالأردن الاثنين

حيث جاء سعر بيع غرام الذهب عيار 24 قيراطًا عند 84.500 دينار، وعيار 21 قيراطًا عند 73.800 دينار، بينما سجل عيار 18 قيراطًا 65.400 دينار، وعيار 14 قيراطًا 49.800 دينار.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميًا
-
4.14 مليار دينار حوالات مالية عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية 2025
-
15.6 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 84 ملايين دينار
-
توضيح بخصوص الدفع الفوري "كليك" في الأردن
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد
-
بورصة عمّان تتخطى حاجز 3000 نقطة لأول مرة منذ 2008
-
صناعة الأردن تؤكد أهمية الانتقال إلى شراكة اقتصادية حقيقية مع السعودية
-
بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت