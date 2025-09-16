الولايات المتحدة تخفض الرسوم على السيارات اليابانية الثلاثاء

الثلاثاء 2025-09-16 07:36 ص
 

صف من السيارات الجديدة المخصصة لمحطة التصدير.
الوكيل الإخباري-   تعتزم الولايات المتحدة خفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية اعتباراً من الثلاثاء، حسبما أكدت وزارة التجارة الأميركية، الاثنين، وذلك تنفيذًا لاتفاق جديد أبرمته مع طوكيو.اضافة اعلان


وابتداءً من الثلاثاء، ستُفرض على السيارات اليابانية التي تدخل الولايات المتحدة تعرفات بنسبة 15% بدلاً من 27.5%، مما يعطي المصنعين متنفساً من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب هذا العام.

ومنذ عودته إلى الرئاسة في كانون الثاني، استهدف ترامب قطاعاتٍ محددة بالرسوم الجمركية. وتواجه السيارات المستوردة وقطع الغيار رسوماً جمركية بنسبة 25%.

وشكّلت هذه التعرفات ضربة قوية لشركات صناعة السيارات اليابانية، إذ تراكمت الرسوم الجمركية البالغة 25% على رسوم جمركية قائمة بنسبة 2.5%، ليصل المستوى الإجمالي إلى 27.5%.

أما بالنسبة للسلع التي تقع خارج القطاعات المستهدفة، فقد فرض ترامب رسوماً منفصلة بنسبة 10% على الواردات من جميع الشركاء التجاريين تقريباً منذ عودته إلى الرئاسة.

وفي بداية آب، رفع ترامب معدل الضريبة من 10% إلى مستوياتٍ أعلى مختلفة على السلع المستوردة من عشرات الاقتصادات، ومنها الاتحاد الأوروبي واليابان.

وأدّت هذه الخطوة إلى فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 15% على المنتجات اليابانية، تُضاف إلى الرسوم الجمركية القائمة على العديد من السلع.

ورغم أن البلدين كشفا في البداية عن اتفاق تجاري في تموز، إلا أنهما اختلفا في تفسير عددٍ من تفاصيله، مثل ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستتراكم بشكلٍ عام على التعرفات القائمة على منتجات معيّنة.

وقال مسؤول التفاوض الياباني ريوسي أكازاوا للصحفيين في وقتٍ سابق، إنه من المتوقع أن تراجع واشنطن طريقة حساب التعرفات.
 
 
