اختتام فعاليات هاكاثون العقبة الأول للريادة الخضراء

الوكيل الإخباري- أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف الفايز، التزام السلطة بالتوجيهات الملكية بدعم الشباب وتمكينهم وتوفير الفرص والإمكانات اللازمة لبناء مستقبل الأردن.

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جاء ذلك خلال رعايته، بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج، ختام فعاليات هاكاثون العقبة الأول للريادة الخضراء وإعلان الفائزين المشاركين بمشاريع ريادية خضراء وصديقة للبيئة.