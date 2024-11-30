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اختتام فعاليات هاكاثون العقبة الأول للريادة الخضراء

مدينة العقبة - ارشيفية
العقبة
السبت، 30-11-2024 05:15 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف الفايز، التزام السلطة بالتوجيهات الملكية بدعم الشباب وتمكينهم وتوفير الفرص والإمكانات اللازمة لبناء مستقبل الأردن.

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جاء ذلك خلال رعايته، بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج، ختام فعاليات هاكاثون العقبة الأول للريادة الخضراء وإعلان الفائزين المشاركين بمشاريع ريادية خضراء وصديقة للبيئة.


وقال الفايز إن مفوضية الشباب والريادة المجتمعية في السلطة نفذت عددًا من المشاريع والبرامج الريادية لدعم وتمكين الشباب .

 
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