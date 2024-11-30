اختتام فعاليات هاكاثون العقبة الأول للريادة الخضراء

جاء ذلك خلال رعايته، بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج، ختام فعاليات هاكاثون العقبة الأول للريادة الخضراء وإعلان الفائزين المشاركين بمشاريع ريادية خضراء وصديقة للبيئة.
وقال الفايز إن مفوضية الشباب والريادة المجتمعية في السلطة نفذت عددًا من المشاريع والبرامج الريادية لدعم وتمكين الشباب .
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