استمرار دوام الاستهلاكية المدنية يوم غد الجمعة

وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح في بيان اليوم الخميس، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعيا إلى الاستفادة من التخفيضات والعروض الترويجية التي أعلنت عنها المؤسسة سابقا التي تشمل أكثر من 250 سلعة غذائية وغير غذائية وتنتهي مساء الثاني من تشرين الثاني المقبل.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام يواصل حملته لتفقد جاهزية المركبات لفصل الشتاء
-
وزير المياه والري يبحث مع وفد الوكالة الفرنسية للتنمية مشاريع مائية
-
وزارة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة
-
الفايز يتسلم أوراق اعتماد سفيرة أستراليا غانلي
-
لجنة وزارية تطّلع ميدانيا على واقع مركز حدود جابر
-
أمانة عمّان تباشر أعمال توسعة شارع الجيش في منطقة المحطة
-
حادث سير بين 4 مركبات على طريق إربد - عمان
-
السير : إغلاق جسر الثامن الليلة