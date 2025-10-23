الخميس 2025-10-23 02:23 م
 

استمرار دوام الاستهلاكية المدنية يوم غد الجمعة

المؤسسة الاستهلاكية المدنية
المؤسسة الاستهلاكية المدنية
 
الخميس، 23-10-2025 01:09 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، استمرار الدوام ليوم غد الجمعة في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من 9 صباحا وحتى 4 عصرا.

وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح في بيان اليوم الخميس، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعيا إلى الاستفادة من التخفيضات والعروض الترويجية التي أعلنت عنها المؤسسة سابقا التي تشمل أكثر من 250 سلعة غذائية وغير غذائية وتنتهي مساء الثاني من تشرين الثاني المقبل.

 
 
