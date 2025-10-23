استمرار دوام الاستهلاكية المدنية يوم غد الجمعة

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، استمرار الدوام ليوم غد الجمعة في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من 9 صباحا وحتى 4 عصرا.

اضافة اعلان