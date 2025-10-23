السفير الماليزي يؤكد عمق التعاون في مجالات التنمية البشرية والتبادل المعرفي مع الأردن

الوكيل الإخباري- أكد السفير الماليزي في عمّان محمد نصري عبدالرحمن، أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين الأردن وماليزيا في مجالات التنمية البشرية والتبادل المعرفي، ضمن إطار برنامج التعاون الفني الماليزي (MTCP).

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها السفارة الماليزية في عمان حول دورات التعاون الفني الماليزية MTCP، بحضور ممثلين عن وزارتي الخارجية وشؤون المغتربين، والتخطيط والتعاون الدولي، وخريجي البرنامج، وأعضاء رابطة خريجي الجامعات الماليزية في الأردن، وممثلي وسائل الإعلام.



وأوضح السفير، أن برنامج التعاون الفني الماليزي، الذي أُطلق عام 1980، يجسد التزام ماليزيا بتعزيز التعاون بين دول الجنوب من خلال تبادل الخبرات والتجارب التنموية مع الدول النامية، مشيرًا إلى أن البرنامج يركز على تطوير الموارد البشرية من خلال الدورات التدريبية القصيرة والطويلة، إلى جانب الزيارات الدراسية والتدريب العملي وتقديم الخبرات الفنية.



وأشار إلى أن البرنامج، الذي استفاد منه أكثر من 34 ألف مشارك من 144 دولة منذ تأسيسه، يولي اهتمامًا خاصًا بمجالات الإدارة العامة، والاقتصاد، والتكنولوجيا، والدبلوماسية، والخدمات الصحية، والتعليم، والتنمية الاجتماعية.



وبيّن السفير، أن الأردن يُعد من الدول المستفيدة من البرنامج، حيث شارك عدد كبير من المسؤولين الأردنيين في الدورات التدريبية التي تناولت مجالات متعددة، من بينها التعليم المهني والتقني، والإدارة العامة، والأمن السيبراني، والتنمية الريفية، وتكنولوجيا البترول، والتمويل الإسلامي.



وأضاف، أن المشاركين الأردنيين عبّروا عن رضاهم الكبير عن محتوى الدورات التي أسهمت في تطوير مهاراتهم المهنية، مشيرًا إلى تطلع بلاده لمشاركة المزيد من الأردنيين في البرامج المستقبلية.



وأكد السفير الماليزي، أن هذا اللقاء يشكّل فرصة لتعزيز أواصر التعاون والتواصل بين السفارة والجهات الأردنية ذات العلاقة، مشددًا على أهمية تطوير برامج تدريبية تتناسب مع احتياجات الأردن التنموية.



وختم السفير كلمته بالتعبير عن أمله في أن تكون هذه الفعالية بداية لشراكة أقوى وتعاون مستدام بين البلدين الصديقين.



وعرض عدد من المشاركين بالجلسة لتجاربهم في ماليزيا وأهمية البرامج والدورات التي حصلوا عليها من ماليزيا، مشيدين بما تتمتع به ماليزيا من تقدم وتعايش واحترام للجميع.