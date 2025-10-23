محافظ العقبة: الغبار سبب ضيق التنفس للحالات التي راجعت العيادات الطبية

وأضاف أنه تم التبليغ عن حالتين تعرضتا لضيق تنفس نتيجة الغبار الكثيف بسبب الأحوال الجوية في المنطقة الجنوبية من مدينة العقبة، وتم إسعافهما الى العيادات الطبية المتواجدة في المنطقة وفحصهما والاطمئنان على وضعهما الصحي.
ونفى العوايشة أن يكون سبب تعرضهما لضيق التنفس ناتج عن تسرب الغاز أو الأبخرة من المصانع في المنطقة، داعيا إلى توخي الدقة فيما ينشر من معلومات حول مثل هذه الحوادث.
