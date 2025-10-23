الخميس 2025-10-23 07:17 م
 

محافظ العقبة: الغبار سبب ضيق التنفس للحالات التي راجعت العيادات الطبية

الخميس، 23-10-2025 05:32 م

الوكيل الإخباري- أكد محافظ العقبة، أيمن العوايشة، أن الحالات التي راجعت العيادات الطبية في المنطقة الصناعية الجنوبية بسبب ضيق التنفس بعد تعرضها للغبار أثناء أدائها مهامها الوظيفية تم التعامل معها وتخريجها والاطمئنان على سلامتها.

وأضاف أنه تم التبليغ عن حالتين تعرضتا لضيق تنفس نتيجة الغبار الكثيف بسبب الأحوال الجوية في المنطقة الجنوبية من مدينة العقبة، وتم إسعافهما الى العيادات الطبية المتواجدة في المنطقة وفحصهما والاطمئنان على وضعهما الصحي.


ونفى العوايشة أن يكون سبب تعرضهما لضيق التنفس ناتج عن تسرب الغاز أو الأبخرة من المصانع في المنطقة، داعيا إلى توخي الدقة فيما ينشر من معلومات حول مثل هذه الحوادث.

 
 
