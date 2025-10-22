جريس تادرس: الصالح إضافة ممتازة للمنتخب والنعيمات يذكرني بنفسي

09:09 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/750980 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد الكابتن جريس تادرس، لاعب المنتخب الوطني السابق ولاعب نادي الفيصلي السابق، أن اللاعب يوسف صالح سيكون إضافة هجومية مميزة للمنتخب الأردني في مونديال 2026، بفضل نشأته الرياضية في أوروبا واحتكاكه المبكر بأساليب كرة القدم الحديثة، ما سيمنحه القدرة على تقديم الأداء المنتظر والمطلوب في صفوف الفريق. اضافة اعلان





ويُعد يوسف صالح، المولود في الدنمارك عام 2002 لأب فلسطيني أردني وأم بولندية، من أبرز المواهب الصاعدة، حيث خاض مسيرة احترافية مميزة في أوروبا، بدءًا من أكاديميات الدنمارك، مرورًا بنادي بروندبي، ثم تجربة ناجحة مع نادي سيريوس السويدي، وصولًا إلى نادي كارديف سيتي الإنجليزي، حيث سجّل 9 أهداف في نصف موسم فقط، ليترسخ اسمه كأحد أبرز الوجوه الهجومية الشابة في دوري التشامبيونشيب.



وعن الحالة الذهنية الصعبة التي يمر بها لاعب المنتخب الوطني يزن النعيمات قال تادرس لـ"الوكيل الإخباري" بأن النعيمات يذكره بنفسه أيام الشباب، مؤكدًا أنه مرّ بالتحديات نفسها التي يواجهها النعيمات حاليًا، ويتوقع تجاوزه لهذه المرحلة بنجاح .



وأوضح بأن الشعب الأردني يراهن عليه في الأيام القادمة، فهو لاعب نشمي قادر على تخطي أي صعوبات، رغم أن وضعه مع ناديه أثر عليه مؤقتًا".



وأضاف تادرس أن انضمام يوسف صالح للنشامى في حال تمامه سيعزز خط الهجوم ويمنح الفريق خيارات تكتيكية واسعة، مشيرًا إلى أن الدعم الفني والمعنوي لصقل مهارات اللاعبين الشباب يسهم في إبراز أداء المنتخب الأردني في المحافل الدولية، ويزيد من قوته التنافسية في الاستحقاقات المقبلة.