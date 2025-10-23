الأمم المتحدة: اتفاق غزة أمل هش يتطلب البناء عليه لتجنب العودة للصراع

06:03 م

الوكيل الإخباري- حذّر نائب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط من هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أنه يمثل "أملاً يجب التمسك به وتطويره نحو اتفاق شامل ودائم".





وشدد المسؤول الأممي على ضرورة إنشاء آلية فعالة لتنسيق المساعدات الإنسانية وتعزيز الاستجابة الأممية في القطاع، مشيراً إلى أن حجم الدمار في غزة "لا يمكن وصفه"، وأن المدنيين الفلسطينيين ما زالوا يعانون من تبعات الحرب.



وأضاف أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تزال خطيرة، مؤكداً أن لدى المجتمع الدولي "فرصة لإنهاء فصل مظلم في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".






