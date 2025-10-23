الأونروا: أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي قطاع غزة

وأكدت الوكالة أن عائلات بأكملها ما زالت تبحث بين الركام عن الماء والمأوى، في ظل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.
شددت الأونروا على أن فرقها تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان المتضررين ورغم استمرار الحظر، مؤكدة التزامها بمواصلة عملها الإنساني في القطاع رغم الظروف الصعبة.
-
أخبار متعلقة
-
الصحة العالمية تُجلي 41 مريضا من غزة
-
وفد دولي يتوجه إلى رام الله للاطلاع على اعتداءات المستوطنين
-
الرفاعي: خطة ممنهجة لعزل القدس عن محيطها الفلسطيني
-
مستوطنون يعيقون عمليات قطف الزيتون شمال شرق رام الله
-
مقرّرة أممية تصف الهدنة في غزة بأنها غير كافية
-
الاحتلال ينفذ اقتحامات ليلية في الخليل ونابلس وطوباس
-
46 سيناتورا ديمقراطيا يطالبون ترامب بمنع إسرائيل من ضم الضفة الغربية
-
روبيو: تحركات الكنيست الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية تشكل تهديدا لاتفاق السلام في غزة