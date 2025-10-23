وزير الصحة يتفقد مستشفى الكرك الحكومي

والتقى الدكتور البدور بمدير المستشفى، الدكتور علي الصرايرة، حيث استمع منه إلى عرض مفصل حول التحديات التشغيلية والإنجازات الأخيرة في المستشفى والأقسام التي تخدم المستشفى وتلبى الاحتياجات الصحية للمرضى من مختلف الألوية التابعة للمحافظة.
كما تفقد الدكتور البدور مختلف الأقسام الطبية والإدارية، واستمع للمراجعين عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم من قبل الكوادر الطبية والعاملة.
وأعرب عن تقديره لجهود العاملين وتفانيهم، مؤكداً التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم لضمان استمرارية جودة الرعاية الصحية في المستشفيات.
