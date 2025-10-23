رئيس العقبة الخاصة يلتقي وفدا اعلاميا بريطانيا

الوكيل الإخباري- أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "شادي رمزي" المجالي، أن العقبة تشهد نهضة متسارعة في مختلف القطاعات بفضل الرؤية الملكية السامية التي جعلت منها بوابة الأردن الاقتصادية ومقصدًا سياحيًا واستثماريًا مميزًا على مستوى المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، وفدًا إعلاميًا بريطانيًا رفيع المستوى، يضم ممثلين عن وسائل إعلامية بريطانية متنوعة تعنى بالقطاعات الاقتصادية والسياسية والسياحية والاستثمارية والاجتماعية من الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون والمواقع الإلكترونية.



واستعرض المجالي خلال اللقاء، أبرز المزايا التنافسية التي تتمتع بها مدينة العقبة الخاصة والحوافز الاستثمارية التي تقدمها السلطة للمستثمرين، إضافة إلى توفير بيئة تشريعية واتفاقيات التجارة الحرة المشجعة للمستثمرين، مستفيدة من موقعها الإستراتيجي بين ثلاث قارات؛ ما أسهم في رفع تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.



وأشار إلى أبرز المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في مجالات النقل والبيئة والسياحة، والجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق الاستثمار في المنطقة، مؤكدًا حرص السلطة على مد جسور التعاون مع الشركاء الدوليين وممثلي الإعلام العالمي لتسليط الضوء على فرص العقبة الواعدة.



من جهته، أوضح مفوض شؤون السياحة والشباب في السلطة الدكتور ثابت حسان النابلسي، أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود المشتركة بين السلطة وهيئة تنشيط السياحة للتعريف بالمقومات السياحية والاستثمارية التي تتميز بها مدينة العقبة، وتعزيز حضورها على خريطة السياحة العالمية.



وأشار النابلسي إلى ما تزخر به المنطقة الخاصة من فرص اقتصادية وسياحية واعدة، وبنية تحتية متقدمة، وتجارب فريدة في مختلف القطاعات، بما يعكس صورة الأردن كوجهة متكاملة تجمع بين الأصالة والابتكار، منوهًا إلى المشاريع السياحية النوعية والفعاليات الترفيهية والرياضية التي تسهم في تنشيط الحركة السياحية على مدار العام.