رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور القوة البحرية والزوارق الملكية

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدّمه قائد القوة عن المهام والواجبات العملياتية، وسير الأمور التدريبية واللوجستية، والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للقوة، بالإضافة إلى آلية حماية المرافق المدنية والعسكرية في ميناء العقبة والساحل الشرقي للبحر الميت.
وجال اللواء الركن الحنيطي في مركز العمليات البحري والمركز الأردني لعمليات الأنظمة المسيرة (JROC)، واطلع على منظومة الرادارات البحرية الخاصة بالمراقبة النهارية والليلية، وأجهزة المراقبة المتطورة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الأنظمة المسيرة البحرية.
وفي نهاية الزيارة، أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالمستوى المتميز الذي يتمتع به منتسبو القوة البحرية والزوارق الملكية، مبدياً إعجابه وثقته بالجهود التي يبذلونها في حماية الوطن والدفاع عن مياهه وحدوده.
