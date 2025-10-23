الخميس 2025-10-23 11:39 ص
 

الصحة العالمية تُجلي 41 مريضا من غزة

الصحة العالمية
الصحة العالمية
 
الخميس، 23-10-2025 11:06 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إجلاء 41 مريضا في حالة حرجة من قطاع غزة للعلاج بدول أخرى، في أول عملية إجلاء طبي منذ وقف إطلاق النار.اضافة اعلان


جاء ذلك في تدوينة على منصة إكس اليوم الخميس بشأن عمليات الإجلاء الطبي من قطاع غزة.

وأشار غيبريسوس إلى أن منظمة الصحة العالمية قادت عملية الإجلاء الطبي لـ41 مريضا في حالة حرجة و145 مرافقا من غزة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

25

فن ومشاهير رجل أعمال مصري يثير تفاعلاً واسعاً برقصة مع نانسي عجرم (فيديو)

شارع الجيش

أخبار محلية أمانة عمّان تباشر أعمال توسعة شارع الجيش في منطقة المحطة

الدوريات الخارجية

أخبار محلية حادث سير بين 4 مركبات على طريق إربد - عمان

الصحة العالمية

فلسطين الصحة العالمية تُجلي 41 مريضا من غزة

ا

فن ومشاهير "أسد".. محمد رمضان يعلن عن فيلمه الجديد (فيديو)

أزمة سير - أرشيفية

أخبار محلية السير : إغلاق جسر الثامن الليلة

افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة المدينة الرياضية

أخبار الشركات افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة المدينة الرياضية

للل

منوعات جسم غامض يحطم زجاج طائرة على علو شاهق في امريكا (صور)



 
 





الأكثر مشاهدة