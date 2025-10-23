الصحة العالمية تُجلي 41 مريضا من غزة

11:06 ص

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إجلاء 41 مريضا في حالة حرجة من قطاع غزة للعلاج بدول أخرى، في أول عملية إجلاء طبي منذ وقف إطلاق النار.





جاء ذلك في تدوينة على منصة إكس اليوم الخميس بشأن عمليات الإجلاء الطبي من قطاع غزة.



وأشار غيبريسوس إلى أن منظمة الصحة العالمية قادت عملية الإجلاء الطبي لـ41 مريضا في حالة حرجة و145 مرافقا من غزة.