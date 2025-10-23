الصحة العالمية تُجلي 41 مريضا من غزة

جاء ذلك في تدوينة على منصة إكس اليوم الخميس بشأن عمليات الإجلاء الطبي من قطاع غزة.
وأشار غيبريسوس إلى أن منظمة الصحة العالمية قادت عملية الإجلاء الطبي لـ41 مريضا في حالة حرجة و145 مرافقا من غزة.
