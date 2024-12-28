افتتاح بازار الصناعات البيتية الخيري لملتقى "همم" في مدينة الحسن للشباب

وأكدت الوزيرة بني مصطفى على أهمية هذا الحدث في دعم السيدات المنتجات على مستوى الأردن بشكل عام ومستوى محافظة اربد بشكل خاص، مؤكدة أن وزارة التنمية الاجتماعية ستظل داعمة للمشاريع الصغيرة والبيتية، وأن الوزارة تعمل على تطوير هذه المشاريع وتسويق منتجات السيدات لتحقيق الاستدامة المالية لهن.
من جهتها، أعربت النائب هالة الجراح، رئيسة ملتقى "همم"، عن سعادتها بنجاح تنظيم هذا البازار، مشيرة إلى أن الملتقى يسعى لتوفير منصات دعم للسيدات المبدعات والمساهمة في تعزيز دورهن في الاقتصاد المحلي.
و يُعدُّ البازار فرصة مثالية للسيدات لعرض منتجاتهن والترويج لها، في إطار سعيهن لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية والمساهمة الفاعلة في المجتمع.
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