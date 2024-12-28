افتتاح بازار الصناعات البيتية الخيري لملتقى "همم" في مدينة الحسن للشباب

01:55 م

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الوكيل الإخباري- بحضور عدد من الشخصيات البارزة وجمع غفير من أهالي اربد، افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى اليوم، بازار الصناعات البيتية الخيري الذي نظمه ملتقى "همم" في قاعة بيت البازارات بنادي مدينة الحسن للشباب، حيث خصصت إدارة المدينة قاعة مطعم نادي المدينة لإقامة البازارات للسيدات والجمعيات، وشارك في البازار 30 سيدة من مختلف مناطق محافظة اربد، يعرضن خلاله منتجاتهن من المأكولات الشعبية، الصناعات التراثية، الصابون اليدوي، المطرزات، والتحف اليدوية. اضافة اعلان





وأكدت الوزيرة بني مصطفى على أهمية هذا الحدث في دعم السيدات المنتجات على مستوى الأردن بشكل عام ومستوى محافظة اربد بشكل خاص، مؤكدة أن وزارة التنمية الاجتماعية ستظل داعمة للمشاريع الصغيرة والبيتية، وأن الوزارة تعمل على تطوير هذه المشاريع وتسويق منتجات السيدات لتحقيق الاستدامة المالية لهن.



من جهتها، أعربت النائب هالة الجراح، رئيسة ملتقى "همم"، عن سعادتها بنجاح تنظيم هذا البازار، مشيرة إلى أن الملتقى يسعى لتوفير منصات دعم للسيدات المبدعات والمساهمة في تعزيز دورهن في الاقتصاد المحلي.



و يُعدُّ البازار فرصة مثالية للسيدات لعرض منتجاتهن والترويج لها، في إطار سعيهن لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية والمساهمة الفاعلة في المجتمع.



