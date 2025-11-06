اول ظهور للمعتمر صاحب واقعة الحرم المكي ويكشف التفاصيل - فيديو

وقال المعتمر إنه توجه إلى مكتب الأمن داخل الحرم بعد الحادثة، مؤكداً أن هدفه كان أداء العمرة فقط وليس إيذاء أحد.
كما قدّم شكره للمملكة العربية السعودية ولجميع الجهات الأمنية المسؤولة عن أمن الحرم.
