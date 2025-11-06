الخميس 2025-11-06 08:42 ص
 

اول ظهور للمعتمر صاحب واقعة الحرم المكي ويكشف التفاصيل - فيديو

جانب من الحادثة
جانب من الحادثة
 
الخميس، 06-11-2025 07:33 ص

الوكيل الإخباري-  ظهر المعتمر الذي أثار مقطع فيديو له أثناء شجار مع أحد رجال الأمن في الحرم المكي جدلاً واسعاً وحقق ملايين المشاهدات، موضحاً تفاصيل ما جرى معه.

وقال المعتمر إنه توجه إلى مكتب الأمن داخل الحرم بعد الحادثة، مؤكداً أن هدفه كان أداء العمرة فقط وليس إيذاء أحد.


كما قدّم شكره للمملكة العربية السعودية ولجميع الجهات الأمنية المسؤولة عن أمن الحرم.

 

وكان أثار فيديو مشادّة بين عنصر أمن وأحد المعتمرين في المسجد الحرام جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، في حين أعلن الأمن العام السعودي إلقاء القبض على شخص "خالف التعليمات والتنظيمات" في المسجد الحرام. 

 

 

 

 
 
