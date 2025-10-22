افتتاح فعاليات اليوم العلمي للهندسة الطبية في "اليرموك"

وأكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشرايري، خلال رعايته الفعالية، أن اليوم العلمي يجسد ثمرة التعاون بين الجامعة ممثلة بكلية الحجاوي، ونقابة المهندسين ممثلة بشعبة الهندسة الكهربائية، في سبيل تحقيق الرؤية المشتركة الرامية إلى دعم البحث العلمي وبناء المعرفة في مختلف المجالات الحيوية.
وأشار إلى أن هذا اليوم يشكل فرصة لتبادل الخبرات والرؤى بين المختصين والطلبة، وتعزيز التواصل العلمي ومواكبة التطورات التقنية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للبحث العلمي والابتكار.
ودعا الشرايري، طلبة الكلية إلى استثمار فعاليات اليوم العلمي لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في مجال تخصصهم، بما يعزز تنافسيتهم في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، مبينا أن الهندسة الطبية أصبحت اليوم علما متقدما يسهم بفاعلية في تطوير الرعاية الصحية، من خلال ابتكار حلول تشخيصية وعلاجية تحدث فرقا في حياة المرضى، إلى جانب إدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي في العديد من التطبيقات الطبية.
من جهته، أكد عميد الكلية الدكتور عوض الزبن، أن اليوم العلمي للهندسة الطبية يشكل مناسبة متجددة لترسيخ مفهوم التعلم المستمر، القائم على التجديد والابتكار، موضحا أن الهندسة الطبية لم تعد مجرد صناعة أدوات أو تجميع آلات، بل هي علم يمنح الحياة والأمل والعافية، إذ يجمع بين فهم الجسد البشري وتعقيداته، وبين قدرات التقنيات الحديثة في تطوير الأجهزة الطبية.
بدوره، أكد ممثل نقابة المهندسين الدكتور عصام طراد، أهمية هذا اليوم العلمي بما يتضمنه من محاضرات وأوراق علمية تواكب متطلبات العصر، مشيرا إلى أن انعقاده في "اليرموك" يؤكد استمرار دورها في احتضان العلماء والمبدعين.
وبين أن النقابة تسعى من خلال استراتيجيتها إلى تعزيز الشراكة مع الجامعات الأردنية، ومن ضمنها جامعة اليرموك، بهدف ردم الفجوة بين مخرجات التعليم الهندسي ومتطلبات سوق العمل المحلي والعربي والدولي.
وتضمنت فعاليات اليوم العلمي عقد 4 جلسات علمية متخصصة تناولت موضوعات متنوعة، من أبرزها استخدام الذكاء الاصطناعي في نظام التصوير الطبي، وآخر التطورات التكنولوجية في مجال الهندسة الطبية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، والهندسة السريرية.
