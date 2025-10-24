الجمعة 2025-10-24 10:10 م
 

شهيدان جراء قصف مسيرة إسرائيلية شرق دير البلح

الجمعة، 24-10-2025 08:47 م
الوكيل الإخباري-   استشهد مواطنان فلسطينيان بقصف من مسيرة إسرائيلية في محيط أبراج القسطل شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية، إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الأشخاص في محيط أبراج القسطل شرق دير البلح مما اسفر عن استشهاد عدد منهم.
 
 
