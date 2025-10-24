شهيدان جراء قصف مسيرة إسرائيلية شرق دير البلح

وقالت مصادر فلسطينية، إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الأشخاص في محيط أبراج القسطل شرق دير البلح مما اسفر عن استشهاد عدد منهم.
-
أخبار متعلقة
-
الفصائل الفلسطينية تقرر تسليم إدارة غزة للجنة تكنوقراط
-
الفصائل الفلسطينية تؤكد دعم إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار
-
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
شهيد برصاص الاحتلال في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس
-
عشرات الجثامين تُدفن بغزة دون التعرف على هُويّات أصحابها
-
مسؤول أميركي يتوعد نتنياهو بالعقوبة إذا خرّب الاتفاق
-
مسؤول أميركي كبير: فانس صدم لما سمع بتصويت الكنيست على ضم الضفة
-
شهيد بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلا