أشغال جرش تنجز 15 عطاء وتباشر استعداداتها للموسم الشتوي

الوكيل الإخباري- قالت مديرة أشغال محافظة جرش المهندسة إخلاص الخشاشنة، إن المديرية نفذت 15 عطاءً شملت مشاريع إنشاء وصيانة طرق رئيسية وفرعية في مختلف مناطق المحافظة.

وأوضحت أن من ضمن هذه المشاريع، طريق قفقفا أم الزيتون واستكمال طريق عيصرة سوف باتجاه المستشفى العسكري إلى جانب صيانة طريق سوف جرش وجبه المصطبة ومشتل فيصل المجدل.



وأضافت أن تمويل مجلس محافظة جرش لمشاريع المديرية بلغ نحو مليون و139 ألف دينار، مشيرة إلى أن المشاريع المنفذة هي: عطاء لأعمال السلامة المرورية تضمن إنشاء مطبات بطول 100 متر طولي، وتنفيذ جزيرة وسطية عند تقاطع الجبارات، بالإضافة إلى عطاء لإنارة شارع جرش ساكب وتوريد مواد لمحطات الصيانة والخلطات الإسفلتية.



وأشارت إلى تنفيذ عطاء لصيانة الطريق الممتد من إشارة مركز الزوار حتى دوار القيروان وباتجاه المؤسسة العسكرية بقيمة 209 آلاف دينار استجابة لاحتياجات المحافظة من خلال متابعة مباشرة من وزير الأشغال خلال زيارته الميدانية، نظراً لأهمية الطريق الحيوي والسياحي الذي يمر في المدينة الأثرية.