أشغال جرش تنجز 15 عطاء وتباشر استعداداتها للموسم الشتوي

وأوضحت أن من ضمن هذه المشاريع، طريق قفقفا أم الزيتون واستكمال طريق عيصرة سوف باتجاه المستشفى العسكري إلى جانب صيانة طريق سوف جرش وجبه المصطبة ومشتل فيصل المجدل.
وأضافت أن تمويل مجلس محافظة جرش لمشاريع المديرية بلغ نحو مليون و139 ألف دينار، مشيرة إلى أن المشاريع المنفذة هي: عطاء لأعمال السلامة المرورية تضمن إنشاء مطبات بطول 100 متر طولي، وتنفيذ جزيرة وسطية عند تقاطع الجبارات، بالإضافة إلى عطاء لإنارة شارع جرش ساكب وتوريد مواد لمحطات الصيانة والخلطات الإسفلتية.
وأشارت إلى تنفيذ عطاء لصيانة الطريق الممتد من إشارة مركز الزوار حتى دوار القيروان وباتجاه المؤسسة العسكرية بقيمة 209 آلاف دينار استجابة لاحتياجات المحافظة من خلال متابعة مباشرة من وزير الأشغال خلال زيارته الميدانية، نظراً لأهمية الطريق الحيوي والسياحي الذي يمر في المدينة الأثرية.
وأكدت الخشاشنة أن مديرية الأشغال استكملت إعداد خطة الطوارئ للموسم الشتوي وشملت تنظيف مجاري الأودية والعبارات ضمن مناطق الاختصاص إلى جانب استئجار 22 آلية لتكون جاهزة تحت الطلب خلال الظروف الجوية الطارئة واستمرار فرق الصيانة في تنفيذ أعمال الدهان وتركيب العواكس والشواخص والعناصر المرورية اللازمة لتعزيز السلامة العامة.
