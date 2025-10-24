الجمعة 2025-10-24 07:37 م
 

الفصائل الفلسطينية تؤكد دعم إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار

الجمعة، 24-10-2025 06:15 م

الوكيل الإخباري-  أكدت القوى والفصائل الفلسطينية دعم إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، إنها اتفقت =على تسليم إدارة غزة للجنة مستقلين مؤقتة من أبناء القطاع.


وأضافت أنه يجب استصدار قرار أممي بشأن القوات المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار.

 
 
