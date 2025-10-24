الفصائل الفلسطينية تؤكد دعم إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار

وأضافت أنه يجب استصدار قرار أممي بشأن القوات المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار.
-
أخبار متعلقة
-
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
شهيد برصاص الاحتلال في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس
-
عشرات الجثامين تُدفن بغزة دون التعرف على هُويّات أصحابها
-
مسؤول أميركي يتوعد نتنياهو بالعقوبة إذا خرّب الاتفاق
-
مسؤول أميركي كبير: فانس صدم لما سمع بتصويت الكنيست على ضم الضفة
-
شهيد بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلا
-
الصحة العالمية تُجلي 41 مريضا من غزة
-
الأونروا: أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي قطاع غزة