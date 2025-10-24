الأردن يهنئ الأمم المتحدة بيومها وذكرى تأسيسها

الوكيل الإخباري- هنأت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأمم المتحدة بمناسبة يوم الأمم المتحدة والذكرى السنوية الثمانين لتأسيسها.

وأشاد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي بالدور المحوري الذي اضطلعت به الأمم المتحدة على مدار ثمانية عقود في تعزيز السلام والأمن والتنمية، والدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.



وأكّد المجالي التزام الأردن الراسخ بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، انطلاقًا من إيمانه العميق بأن التعدّدية والتعاون الدولي يشكّلان الأساس لمواجهة التحدّيات المُعقَّدة التي تواجه المنطقة والعالم اليوم.



وأضاف، أنّ الأمم المتحدة تظلّ منارةً للأمل للدول والشعوب الساعية نحو عالم أكثر عدلًا وسلامًا، وذلك من خلال أدوارها المتعدّدة في تقديم المساعدات الإنسانية، وحل النزاعات، ومكافحة تغيّر المناخ، وتعزيز التنمية المستدامة.



وأشار المجالي إلى أنّ المملكة تحيي هذا العام ذكرى سبعين عامًا على انضمامها للأمم المتحدة، وإلى أنّ الأردن يعتزّ بشراكته الطويلة والمُثمِرة مع الأمم المتحدة، وخاصّة في مجال دعم اللاجئين وحفظ السلام.