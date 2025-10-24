الجمعة 2025-10-24 10:08 م
 

المومني: الأردن لن يرسل أي قوات لقطاع غزة

الجمعة، 24-10-2025 09:31 م
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، أن الأردن لن يرسل أي قوات إلى قطاع غزة، مشددا على أن موقف المملكة واضح وثابت في هذا الشأن.اضافة اعلان


وأضاف المومني خلال حديثه في برنامج "ستون دقيقة" عبر شاشة التلفزيون الأردني، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يعد خطوة إيجابية نحو إنهاء الحرب وفتح الطريق أمام عملية سياسية تضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة.

وأوضح أن الأردن يدعم كل جهد أو قرار يتسق مع أهدافه الوطنية في تحقيق السلام العادل، ووقف العدوان، وإدخال المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة إعمار القطاع.

وأكد المومني أن تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية يمثل خطا أحمر بالنسبة للأردن، وأن المملكة ستواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية لحماية الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة.
 
 
