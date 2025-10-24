فريق الأمن العام لخماسيات كرة القدم يحصد لقب بطولة الشرطة الدولية

وجاءت المباراة النهائية قوية من لاعبي فريق الأمن العام ليثبتوا علو كعبهم ليخرجوا منتصرين في اللقاء، ومحققين العلامة الكاملة في كافة المباريات التي خاضها الفريق، وبأداء لافت تسيد به فرق البطولة والتي أقيمت منافساتها في مدينة ليون الفرنسية ، وبمشاركة (24) فريقا من مختلف أنحاء العالم.
وكان فريق الأمن العام، تصدر مجموعته في الدور الأول من البطولة بسبعة انتصارات ، كان أولها على فريق الشرطة الكندي (ب) بنتيجة (0-4) ، وعلى فريق شرطة "Aspgl" الفرنسية (1-3) ، وفريق شرطة "Jaussent" الفرنسية (0-2) ، وفريق شرطة "Fcbj" الفرنسية (1-2) ، وفريق شرطة "Wisp inter" الروماني (0-1) ، وشرطة بولندا (0-1) ، وشرطة صربيا (1-2) .
وفي الدور نصف النهائي، تغلب فريق الأمن العام على فريق الشرطة الكندي (أ) وبنتيجة (0-2)، ليصل النهائي ويتوج بالبطولة، كما احتصل لاعب فريق الأمن العام "قصي العابد" على جائزة افضل لاعب في البطولة .
ومن الجدير بالذكر، أن فريق الأمن العام لخماسي الكرة يضم نخبة من اللاعبين المميزين الواعدين وأصحاب الخبرة، ويعد واحداً من أفضل فرق الأمن في خماسيات كرة القدم في العالم ، وتوج بالعديد من الألقاب والبطولات الدولية .
وشاركت مديرية الأمن العام في البطولة بوفد ترأسه الرائد عواد الحراحشة، وضم في عضويته الوكيل امجد القروم مدرباً للفريق، واللاعبون (صلاح مسعد ، احمد سمارة ، إبراهيم قنديل، مجدي قنديل، محمد خلدون، قيس شبيب، قصي العابد).
