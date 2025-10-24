الجمعة 2025-10-24 10:08 م
 

وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

ب
جانب من اللقاء
 
الجمعة، 24-10-2025 07:41 م

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، مع نظيره التركي هاكان فيدان جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما بحث الصفدي وفيدان خلال اتصال هاتفي، الخطوات المُتّخَذة لتثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

 
 
