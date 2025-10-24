وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، مع نظيره التركي هاكان فيدان جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

