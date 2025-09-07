الأحد 2025-09-07 09:36 م
 

افتتاح مركز أمن الكرك الغربي ومحطة دفاع مدني دبة حانوت

الأحد، 07-09-2025 07:29 م
الوكيل الإخباري-  افتتح مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأحد، مركز أمن الكرك الغربي التابع لمديرية شرطة الكرك، ومحطة دفاع مدني دبة حانوت التابعة لمديرية دفاع مدني العقبة، ضمن الجهود المستمرة لتطوير مستوى الخدمات الأمنية والإنسانية المقدمة للمواطنين.اضافة اعلان


وأكد اللواء المعايطة أن افتتاح هذه الوحدات المتقدمة يجسد الرؤى الملكية السامية وتوجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة، الهادفة إلى ترسيخ منظومة الأمن والاستجابة الإنسانية، وتوسيع نطاق التغطية الأمنية والخدمية بما يضمن تقديم خدمات نوعية وفق أعلى درجات الكفاءة والاحترافية.

وأشار إلى أن مركز أمن الكرك الغربي جاء استجابةً لحاجة المنطقة في توفير مظلة أمنية تعزز الطمأنينة وتواكب احتياجات المواطنين وتقدم الخدمات لهم، وتراعي البعد السياحي، فضلاً عن توطيد الشراكة مع المجتمع.

كما أوضح أن محطة دفاع مدني دبة حانوت ستسهم في تقليص زمن الاستجابة للحوادث، وتقلّل المسافات الفاصلة بين المراكز، مما يسهم في تقديم خدمات دفاع مدني أكثر كفاءة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تعزيز السلامة العامة في المنطقة.

وأضاف اللواء المعايطة أن جهاز الأمن العام ماضٍ في تنفيذ استراتيجيته التطويرية من خلال رفع جاهزية وحداته الميدانية، وتزويدها بأحدث التجهيزات والإمكانات البشرية المؤهلة، بما يواكب متطلبات العمل الأمني الحديث، ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الأمن العام.
 
 
