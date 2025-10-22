الأربعاء 2025-10-22 09:57 م
 

افتتاح معرض "صنع بعزيمة" في القرية الثقافية النبطية بالبتراء

افتتاح معرض "صنع بعزيمة" في القرية الثقافية النبطية بالبتراء
افتتاح معرض "صنع بعزيمة" في القرية الثقافية النبطية بالبتراء
 
الأربعاء، 22-10-2025 09:40 م
الوكيل الإخباري- نظمت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، بالتعاون مع سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، اليوم الأربعاء، معرض "صنع بعزيمة" في القرية الثقافية النبطية بمدينة البتراء، لعرض وتسويق منتوجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. اضافة اعلان


وحضر افتتاح المعرض، وزير العمل خالد البكار، ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي الدكتور فارس بريزات، ورئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه، ومدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وقائد أمن إقليم الجنوب، ومدير إدارة الشرطة السياحية. 

ويأتي تنظيم المعرض امتداداً لجهود مديرية الأمن العام في تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الوطنية الرسمية و الأهلية، وبما يخدم استراتيجيتها الإصلاحية تجاه نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ويتيح الفرصة أمامهم لبيع منتوجاتهم وابداعاتهم الفنية، وتحقيق عوائد مادية لهم ولعائلاتهم. 

ويشتمل المعرض الذي سيستمر على مدار عشرة أيام، مجموعة واسعة من الأعمال الفنية المتنوعة، والمشغولات اليدوية، والمطرزات، والقطع النحاسية والخشبية والإكسسوارات، حيث سيكون متاحاً أمام المواطنين والمقيمين وزوار المدينة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

نحو ثلثي الأمريكيين يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الخطأ

عربي ودولي نحو ثلثي الأمريكيين يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الخطأ

افتتاح معرض "صنع بعزيمة" في القرية الثقافية النبطية بالبتراء

أخبار محلية افتتاح معرض "صنع بعزيمة" في القرية الثقافية النبطية بالبتراء

ب

شؤون برلمانية وفد من الأعيان يواصل مشاركته بأعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

ل

أخبار محلية افتتاح مبانٍ جديدة لمجموعة المهن والأشغال العسكرية

ب

خاص بالوكيل انسحاب الأعرق ومشاركة الأندية الجماهيرية.. استياء وترقب لدوري السلة الأردني

الكتيبة الهاشمية الآلية 10 تنفذ التمرين التعبوي "السهم القاتل"

أخبار محلية الكتيبة الهاشمية الآلية 10 تنفذ التمرين التعبوي "السهم القاتل"

جريس تادرس: الصالح إضافة ممتازة للمنتخب والنعيمات يذكرني بنفسي

خاص بالوكيل جريس تادرس: الصالح إضافة ممتازة للمنتخب والنعيمات يذكرني بنفسي

أبوزيد يوضح تفاصيل مشاركة الأردن في مركز القوى الدولية بالقطاع

خاص بالوكيل أبوزيد يوضح تفاصيل مشاركة الأردن في مركز القوى الدولية بالقطاع



 
 





الأكثر مشاهدة