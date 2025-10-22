افتتاح معرض "صنع بعزيمة" في القرية الثقافية النبطية بالبتراء

وحضر افتتاح المعرض، وزير العمل خالد البكار، ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي الدكتور فارس بريزات، ورئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه، ومدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وقائد أمن إقليم الجنوب، ومدير إدارة الشرطة السياحية.
ويأتي تنظيم المعرض امتداداً لجهود مديرية الأمن العام في تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الوطنية الرسمية و الأهلية، وبما يخدم استراتيجيتها الإصلاحية تجاه نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ويتيح الفرصة أمامهم لبيع منتوجاتهم وابداعاتهم الفنية، وتحقيق عوائد مادية لهم ولعائلاتهم.
ويشتمل المعرض الذي سيستمر على مدار عشرة أيام، مجموعة واسعة من الأعمال الفنية المتنوعة، والمشغولات اليدوية، والمطرزات، والقطع النحاسية والخشبية والإكسسوارات، حيث سيكون متاحاً أمام المواطنين والمقيمين وزوار المدينة.
-
أخبار متعلقة
-
افتتاح مبانٍ جديدة لمجموعة المهن والأشغال العسكرية
-
الكتيبة الهاشمية الآلية 10 تنفذ التمرين التعبوي "السهم القاتل"
-
الحنيطي يتفقد كتيبة حرس الحدود 2 الملكية ويطلع على الجاهزية القتالية
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية
-
وزير الاستثمار يبحث مع شركة "تشانغهاي" فرص التعاون
-
المياه: ضبط حفارة مخالفة في غور الكفرين وحجزها
-
"الغذاء والدواء" تنظم ورشة حول مواءمة الممارسات الدوائية مع المعايير العالمية
-
الأمير الحسن بن طلال يؤكد أهمية تجسير الفجوة بين الجانب الأكاديمي والمجتمعي