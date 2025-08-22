الجمعة 2025-08-22 10:24 م
 

الأردن يدين استمرار إسرائيل في فرض القيود على وصول المساعدات الإنسانية لغزة

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
 
الجمعة، 22-08-2025 08:18 م
الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانتها لاستمرار إسرائيل في فرض القيود على وصول المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وبما أفضى إلى مستويات خطيرة من المجاعة التي أكّد عليها التقرير الأخير الصادر عن اللجنة الأممية المعنية بإصدار التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، والتي رفعت مستوى تصنيف الاحتياج إلى الغذاء في غزة للمرحلة الخامسة والأخيرة التي تشير إلى الوصول لحالة المجاعة. اضافة اعلان


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن هذا الإعلان يُعدّ مؤشّرًا خطيرًا إلى ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة جراء السياسات والإجراءات اللا إنسانية الممنهجة من قبل الحكومة الإسرائيلية التي جعلت التجويع سلاحًا ضد الفلسطينيين. 

ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل فوري ودون إبطاء لإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة، وإنهاء المجاعة والكارثة الإنسانية التي سببها ويفاقمها العدوان، وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل كافٍ ومستدا
 
 
