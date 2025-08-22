الأردن يدين استمرار إسرائيل في فرض القيود على وصول المساعدات الإنسانية لغزة

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن هذا الإعلان يُعدّ مؤشّرًا خطيرًا إلى ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة جراء السياسات والإجراءات اللا إنسانية الممنهجة من قبل الحكومة الإسرائيلية التي جعلت التجويع سلاحًا ضد الفلسطينيين.
ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل فوري ودون إبطاء لإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة، وإنهاء المجاعة والكارثة الإنسانية التي سببها ويفاقمها العدوان، وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل كافٍ ومستدا
