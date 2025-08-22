الجمعة 2025-08-22 10:24 م
 

بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن

عطلة
عطلة
 
الجمعة، 22-08-2025 08:11 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  من المرجح ان يصدر رئيس الوزراء جعفر حسان  خلال الاسبوع القادم بلاغاً بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها بمناسبة عيد  المولد النبوي الشريف.

اضافة اعلان

 

 يصادف  يوم الخميس بتاريخ 2025/9/4  عطلة المولد النبوي الشريف  لإحياء ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

 

ويستثني البلاغ الوزارات والدوائر الرسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك .

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

فلسطين الاحتلال يعلق الملاحة في مطار بن غوريون إثر إطلاق صاروخ من اليمن

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي: يجب إجبار إسرائيل على إنهاء معاملتها اللاإنسانية للفلسطينيين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الجمع بين بوتين وزيلينسكي بالغ الصعوبة

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير

أسواق ومال الأسهم الأميركية تقفز وعائدات سندات الخزانة تتراجع

مدفعية الاحتلال تقصف جباليا شمالي غزة

فلسطين 71 شهيدًا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين استمرار إسرائيل في فرض القيود على وصول المساعدات الإنسانية لغزة

عطلة

خاص بالوكيل بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن



 
 





الأكثر مشاهدة