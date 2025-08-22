بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - من المرجح ان يصدر رئيس الوزراء جعفر حسان خلال الاسبوع القادم بلاغاً بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.
اضافة اعلان
يصادف يوم الخميس بتاريخ 2025/9/4 عطلة المولد النبوي الشريف لإحياء ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ويستثني البلاغ الوزارات والدوائر الرسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك .