التعليمات الأمنية لقمة الوحدات والفيصلي من دوري المحترفين

وتنطلق صافرة المباراة عند الساعة 8:45 مساء، وسط ترتيبات أمنية وتنظيمية مشددة لضمان سير المباراة بسلاسة، حيث أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عن التعليمات الأمنية الخاصة بالمباراة.
ويتولى الاتحاد الأردني لكرة القدم الإشراف الكامل على كافة الجوانب التنظيمية للمباراة، حيث تفتح أبواب الملعب أمام الجماهير اعتبارا من الساعة 4 عصرا، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لدخول المشجعين وتفادي الازدحام.
وأشار الاتحاد إلى أن دخول جمهور نادي الوحدات سيكون من البوابة رقم 3 الدرجة الأولى يسار المنصة والخاصة يسار المنصة والدرجة الثانية كاملة، ويكون دخول جمهور الفيصلي من البوابة رقم 9 الدرجة الأولى يمين المنصة والخاصة يمين المنصة.
وخصصت البوابة رقم 1 للمنصة الرئيسة وأعضاء الإدارة لكلا الناديين والإعلاميين.
وأهابت الجهات المنظمة بالجماهير الالتزام بالحضور فقط لحاملي التذاكر الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
وزير العمل: معان والبادية الجنوبية على خريطة التدريب والتشغيل
-
"الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة" يصدر تقريره عن شهر تموز
-
"زراعة بصيرا" تنظم يومًا حقليًا حول الآفات الزراعية
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي إبراهيم شاهزاده
-
وزير الصحة يشدد على تحسين "رحلة المريض" وتقديم الخدمة بجودة واحترام
-
البدور: "الرقمنة والتحول الصحي" هدف الوزارة القادم
-
نشاط حول بطولات وتضحيات الجيش الأردني في مركز شباب الوسطية
-
كبير المذيعين ابراهيم شاهزاده في ذمة الله