التعليمات الأمنية لقمة الوحدات والفيصلي من دوري المحترفين

يستضيف ستاد عمّان الدولي، مساء السبت، قمة الجولة الخامسة من بطولة دوري المحترفين الأردني لكرة القدم لموسم 2024-2025، والتي تجمع بين قطبي الكرة الأردنية الوحدات والفيصلي، في لقاء ينتظره عشاق المستديرة بشغف كبير.





وتنطلق صافرة المباراة عند الساعة 8:45 مساء، وسط ترتيبات أمنية وتنظيمية مشددة لضمان سير المباراة بسلاسة، حيث أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عن التعليمات الأمنية الخاصة بالمباراة.



ويتولى الاتحاد الأردني لكرة القدم الإشراف الكامل على كافة الجوانب التنظيمية للمباراة، حيث تفتح أبواب الملعب أمام الجماهير اعتبارا من الساعة 4 عصرا، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لدخول المشجعين وتفادي الازدحام.



وأشار الاتحاد إلى أن دخول جمهور نادي الوحدات سيكون من البوابة رقم 3 الدرجة الأولى يسار المنصة والخاصة يسار المنصة والدرجة الثانية كاملة، ويكون دخول جمهور الفيصلي من البوابة رقم 9 الدرجة الأولى يمين المنصة والخاصة يمين المنصة.



وخصصت البوابة رقم 1 للمنصة الرئيسة وأعضاء الإدارة لكلا الناديين والإعلاميين.



وأهابت الجهات المنظمة بالجماهير الالتزام بالحضور فقط لحاملي التذاكر الرسمية.



