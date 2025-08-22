الملكة رانيا تعيد نشر تحذير عاجل من الأونروا

05:19 م

الوكيل الإخباري- جددت الملكة رانيا العبدالله، الجمعة، تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، من خلال إعادة نشر تحذير عاجل صادر عن المفوض العام لوكالة "الأونروا"، فيليب لازاريني، يؤكد فيه وقوع المجاعة بشكل فعلي في مدينة غزة. اضافة اعلان





ونشرت الملكة رانيا عبر خاصية "الستوري" في حسابها الرسمي على منصة إنستغرام، رسالة لازاريني، قال فيها: "شهور من التحذيرات لم تجد آذاناً صاغية... المجاعة الآن مؤكدة في مدينة غزة."