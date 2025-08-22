الملكة رانيا تعيد نشر تحذير عاجل من الأونروا

ونشرت الملكة رانيا عبر خاصية "الستوري" في حسابها الرسمي على منصة إنستغرام، رسالة لازاريني، قال فيها: "شهور من التحذيرات لم تجد آذاناً صاغية... المجاعة الآن مؤكدة في مدينة غزة."
