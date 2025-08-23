وزير العمل: معان والبادية الجنوبية على خريطة التدريب والتشغيل

السبت 2025-08-23 07:52 م
 

السبت، 23-08-2025 04:25 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار على أهمية تمكين الشباب والشابات في ألوية ومحافظات المملكة بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، من خلال معاهد ومراكز مؤسسة التدريب المهني، مع مراعاة الميزة التنافسية لكل منطقة.

وأضاف البكار، خلال جولة ميدانية نفذها اليوم السبت في محافظة معان وبلدية الأشعري التي تضم مناطق المنشية، تجمع سكاني الجربا وأذرح وقضاء المريغة والبادية الجنوبية، أن سوق العمل يحتاج إلى أيدٍ أردنية ماهرة ومدرّبة، وهذا ما تقوم بتوفيره مؤسسة التدريب المهني.

وجال الوزير على كافة هذه المناطق يرافقه أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان، ومساعده إبراهيم الساكت، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة، والتقى خلال الجولة نواب محافظة معان ورؤساء البلديات ووجهاء المناطق، واستمع إلى مطالبهم بخصوص توفير فرص العمل وتدريب أبناء هذه المنطقة على المهن المطلوبة لكل منطقة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم بحث إقامة معاهد تدريب مهني مصغرة في هذه المناطق خدمة لأبنائها، إضافة إلى دراسة مكان مناسب لإنشاء وحدة أو فرع إنتاجي، لافتًا إلى أنه يتم دراسة توفير دعم لخريجي مؤسسة التدريب المهني الراغبين بإقامة مشاريعهم الخاصة بعد حصولهم على التدريب المطلوب.

ونوّه إلى أن وزارة العمل والمؤسسات التي يرأس مجلس إدارتها تعمل على التشبيك بين الباحثين عن العمل وفرص العمل المتاحة في السوق، وتدريب الشباب من خلال مؤسسة التدريب المهني على احتياجات السوق، إضافة إلى توفير نوافذ تمويلية للشباب الراغبين بإقامة مشاريعهم الخاصة من خلال صندوق التنمية والتشغيل.

بدورهم، أكد نواب محافظة معان حسين كريشان، محمد المراعية، إبراهيم الحميدي، يوسف الرواضية، ومحمد المحاميد، خلال جولة الوزير، على ضرورة توفير فرص التدريب لشباب معان لضمان توفير فرص عمل لهم، من خلال إقامة مشاريع قريبة من مناطق سكناهم.

 
 
