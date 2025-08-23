وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلدية كفرنجة الجديدة

وشملت جولة المصري، الاطلاع ميدانيا على عدد من الشوارع والمواقع في كفرنجة، حيث أشاد بجهود البلدية وما تحقق من خطوات ملموسة خلال الفترة الماضية، مؤكدا دعم الوزارة المتواصل لتعزيز العمل البلدي وتطوير الخدمات، وبما يسهم في خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.
من جهته، استعرض رئيس لجنة البلدية إسماعيل العرود، أبرز الإنجازات التي تحققت منذ تسلم اللجنة لمهامها، مبينا أن البلدية عملت وفق خطط واضحة لتحسين مستوى الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز المشهد الحضري رغم محدودية الإمكانات المتاحة.
وأشار إلى أن ملف النظافة يحتل أولوية خاصة في عمل البلدية، من خلال تكثيف الجهود الميدانية ورفع وتيرة المتابعة اليومية، لضمان بيئة نظيفة تعكس الوجه الحضاري للمدينة وتخدم مسيرة التنمية المحلية.
واستمع الوزير المصري إلى شرح حول المشاريع المنفذة والخطط المستقبلية لتطوير مستوى الخدمات ومواصلة الجهود، وبما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين.
