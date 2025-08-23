السبت 2025-08-23 07:51 م
 

وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلدية كفرنجة الجديدة

ل
جانب من الجولة
 
السبت، 23-08-2025 04:40 م

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري اليوم السبت، واقع الخدمات في بلدية كفرنجة الجديدة وعدد من المناطق التابعة لها، مؤكدا أن تحسين الخدمات وتعزيز النظافة يمثلان أولوية قصوى لعمل لجان البلديات، وبما ينسجم مع تطلعات المواطنين ويعزز ثقتهم.

اضافة اعلان


وشملت جولة المصري، الاطلاع ميدانيا على عدد من الشوارع والمواقع في كفرنجة، حيث أشاد بجهود البلدية وما تحقق من خطوات ملموسة خلال الفترة الماضية، مؤكدا دعم الوزارة المتواصل لتعزيز العمل البلدي وتطوير الخدمات، وبما يسهم في خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.


من جهته، استعرض رئيس لجنة البلدية إسماعيل العرود، أبرز الإنجازات التي تحققت منذ تسلم اللجنة لمهامها، مبينا أن البلدية عملت وفق خطط واضحة لتحسين مستوى الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز المشهد الحضري رغم محدودية الإمكانات المتاحة.


وأشار إلى أن ملف النظافة يحتل أولوية خاصة في عمل البلدية، من خلال تكثيف الجهود الميدانية ورفع وتيرة المتابعة اليومية، لضمان بيئة نظيفة تعكس الوجه الحضاري للمدينة وتخدم مسيرة التنمية المحلية.


واستمع الوزير المصري إلى شرح حول المشاريع المنفذة والخطط المستقبلية لتطوير مستوى الخدمات ومواصلة الجهود، وبما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية حسان يشارك في جلسات العمل القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي

ت

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ا

أخبار محلية زراعة البادية الشمالية الغربية تنفذ جلستين للإدارة المتكاملة لقطيع الأغنام والنباتات الطبية

ل

أخبار محلية الإفتاء العام: الاثنين أول أيام شهر ربيع الأول

ل

أخبار محلية جائزة الحسن للشباب تنظم محاضرة حول التغير المناخي

ل

طب وصحة علماء سويسريون يبتكرون رقعة ثلاثية الأبعاد لترميم أنسجة القلب

ا

عربي ودولي البرتغال: أكثر من 1300 وفاة بسبب موجة حر شديدة

ا

شؤون برلمانية الفايز: نرفض أي مشاريع لتسوية القضية الفلسطينية على حساب الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة