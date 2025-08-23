السبت 2025-08-23 04:27 م
 

61 شهيدا و 308 جرحى في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

61 شهيدا و 308 جرحى في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
61 شهيدا و 308 جرحى في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
 
السبت، 23-08-2025 03:50 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 62,622، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023.اضافة اعلان


وأضافت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 157,673، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 61 شهيدا، و308 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 10,778 شهيدا، و45,632 مصابا.

وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 16 شهيدا، والإصابات 11، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,076، والإصابات إلى 15,308.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 حالات وفاة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 281 من ضمنهم 114 طفلًا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير العمل: معان والبادية الجنوبية على خريطة التدريب والتشغيل

أخبار محلية وزير العمل: معان والبادية الجنوبية على خريطة التدريب والتشغيل

61 شهيدا و 308 جرحى في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين 61 شهيدا و 308 جرحى في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

"الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة" يصدر تقريره عن شهر تموز

أخبار محلية "الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة" يصدر تقريره عن شهر تموز

تعبيرية

أخبار محلية "زراعة بصيرا" تنظم يومًا حقليًا حول الآفات الزراعية

وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي إبراهيم شاهزاده

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي إبراهيم شاهزاده

ستاد عمّان الدولي

أخبار محلية التعليمات الأمنية لقمة الوحدات والفيصلي من دوري المحترفين

وزير الصحة يشدد على تحسين "رحلة المريض" وتقديم الخدمة بجودة واحترام

أخبار محلية وزير الصحة يشدد على تحسين "رحلة المريض" وتقديم الخدمة بجودة واحترام

البدور: "الرقمنة والتحول الصحي" هدف الوزارة القادم

أخبار محلية البدور: "الرقمنة والتحول الصحي" هدف الوزارة القادم



 
 





الأكثر مشاهدة