وزير الصحة يشدد على تحسين "رحلة المريض" وتقديم الخدمة بجودة واحترام

02:36 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743334 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أن المواطن سيبقى في صميم أولويات الوزارة، مع التركيز على تحسين "رحلة المريض" وتقديم خدمات صحية نوعية دون تأخير أو تعقيد. اضافة اعلان





وأوضح البدور خلال لقائه مدراء المستشفيات ومديريات الصحة أن الهدف الأول هو خدمة المواطن بجودة واحترام، داعياً إلى تعزيز روح الفريق الواحد والتعاون المستمر لتجاوز التحديات.