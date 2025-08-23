السبت 2025-08-23 04:27 م
 

وزير الصحة يشدد على تحسين "رحلة المريض" وتقديم الخدمة بجودة واحترام

وزير الصحة يشدد على تحسين "رحلة المريض" وتقديم الخدمة بجودة واحترام
وزير الصحة يشدد على تحسين "رحلة المريض" وتقديم الخدمة بجودة واحترام
 
السبت، 23-08-2025 02:36 م
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أن المواطن سيبقى في صميم أولويات الوزارة، مع التركيز على تحسين "رحلة المريض" وتقديم خدمات صحية نوعية دون تأخير أو تعقيد.اضافة اعلان


وأوضح البدور خلال لقائه مدراء المستشفيات ومديريات الصحة أن الهدف الأول هو خدمة المواطن بجودة واحترام، داعياً إلى تعزيز روح الفريق الواحد والتعاون المستمر لتجاوز التحديات.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير العمل: معان والبادية الجنوبية على خريطة التدريب والتشغيل

أخبار محلية وزير العمل: معان والبادية الجنوبية على خريطة التدريب والتشغيل

61 شهيدا و 308 جرحى في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين 61 شهيدا و 308 جرحى في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

"الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة" يصدر تقريره عن شهر تموز

أخبار محلية "الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة" يصدر تقريره عن شهر تموز

تعبيرية

أخبار محلية "زراعة بصيرا" تنظم يومًا حقليًا حول الآفات الزراعية

وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي إبراهيم شاهزاده

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي إبراهيم شاهزاده

ستاد عمّان الدولي

أخبار محلية التعليمات الأمنية لقمة الوحدات والفيصلي من دوري المحترفين

وزير الصحة يشدد على تحسين "رحلة المريض" وتقديم الخدمة بجودة واحترام

أخبار محلية وزير الصحة يشدد على تحسين "رحلة المريض" وتقديم الخدمة بجودة واحترام

البدور: "الرقمنة والتحول الصحي" هدف الوزارة القادم

أخبار محلية البدور: "الرقمنة والتحول الصحي" هدف الوزارة القادم



 
 





الأكثر مشاهدة