وزير الصحة يشدد على تحسين "رحلة المريض" وتقديم الخدمة بجودة واحترام

وأوضح البدور خلال لقائه مدراء المستشفيات ومديريات الصحة أن الهدف الأول هو خدمة المواطن بجودة واحترام، داعياً إلى تعزيز روح الفريق الواحد والتعاون المستمر لتجاوز التحديات.
-
أخبار متعلقة
-
"الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة" يصدر تقريره عن شهر تموز
-
"زراعة بصيرا" تنظم يومًا حقليًا حول الآفات الزراعية
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي إبراهيم شاهزاده
-
التعليمات الأمنية لقمة الوحدات والفيصلي من دوري المحترفين
-
البدور: "الرقمنة والتحول الصحي" هدف الوزارة القادم
-
نشاط حول بطولات وتضحيات الجيش الأردني في مركز شباب الوسطية
-
كبير المذيعين ابراهيم شاهزاده في ذمة الله
-
البدور يطلق "جائزة المستشفى الحكومي المتميز" لتحفيز التميز المؤسسي