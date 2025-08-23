14 شهيداً إثر قصف الاحتلال خيام النازحين في خان يونس والمغازي

وقصفت مدفعية الاحتلال خيام النازحين في منطقة أصداء شمال غربي مدينة خان يونس ما أدى إلى استشهاد 12 شخصاً بينهم 6 أطفال ورضيعة، وإصابة آخرين، وفقاً لوكالة "وفا".
وأضافت الوكالة أن طائرة مسيّرة للاحتلال قصفت منزلاً في مخيم المغازي وسط القطاع ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.
وقال مستشفى العودة، إن عدداً من الأشخاص أصيبوا من جراء استهداف طائرات مسيّرة لجيش الاحتلال شقة سكنية بمخيم النصيرات وسط القطاع، مضيفاً أنه استقبل شهيدين و26 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية إثر قصف الاحتلال تجمعات المواطنين عند نقاط توزيع المساعدات جنوبي وادي غزة، وتم تحويل 9 إصابات إلى مستشفى الأقصى لاستكمال تلقي العلاج.
