وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي إبراهيم شاهزاده

الوكيل الإخباري- نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الإعلامي إبراهيم شاهزاده مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأسبق، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت.





واستذكر المومني مناقب الفقيد، وإسهاماته في المشهد الإعلامي الأردني وما قدمه من جهود إعلامية، على مدى سنوات، خلال عمله في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.



وأعرب المومني عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

