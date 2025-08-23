وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي إبراهيم شاهزاده

واستذكر المومني مناقب الفقيد، وإسهاماته في المشهد الإعلامي الأردني وما قدمه من جهود إعلامية، على مدى سنوات، خلال عمله في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
وأعرب المومني عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
