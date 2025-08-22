ترفيع وانهاء خدمات معلمين واداريين في التربية

كما قرر محافظة إنهاء خدمات 47 موظفا بناء على طلبهم كونهم استكملوا شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر من حيث العمر وعدد الاشتراكات.
وطلب محافظة استدعاء الموظفين لمراجعة الوزارة لتسوية حقوقهم المالية مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
-
أخبار متعلقة
-
إغلاق مخبز في عجلون لمخالفته الاشتراطات الصحية
-
بحث تعزير التعاون المشترك بين بلدية إربد وبعثة الاتحاد الأوروبي
-
تربية عجلون تستقبل الوفود المشاركة بالبطولة الرياضية المدرسية العربية
-
العيسوي: الملك يضع جميع الأردنيين في صميم اهتمامه
-
بلدية المفرق الكبرى تشكل لجنة شبابية مجتمعية للتركيز على جانب النظافة
-
تنويه هام بخصوص المكرمة الملكية لأبناء العسكريين
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1659 حادثاً خلال 24 ساعة
-
الأردن يستمر بإيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة