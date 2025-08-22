الجمعة 2025-08-22 07:52 م
 

ترفيع وانهاء خدمات معلمين واداريين في التربية

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الجمعة، 22-08-2025 06:35 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -     قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة ترفيع وانهاء خدمات 59  موظفا كونهم استكملوا شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر من حيث العمر وعدد الاشتراكات.

كما قرر محافظة إنهاء خدمات 47 موظفا بناء على طلبهم كونهم استكملوا شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر من حيث العمر وعدد الاشتراكات.

وطلب محافظة استدعاء الموظفين لمراجعة الوزارة لتسوية حقوقهم المالية مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

اضافة اعلان

 

 


Image1_8202522183356280747684.jpg
Image2_8202522183356280747684.jpg
Image3_8202522183356280747684.jpg
Image4_8202522183356280747684.jpg
Image1_8202522183514233626531.jpg
Image2_8202522183514233626531.jpg
Image3_8202522183514233626531.jpg
Image4_8202522183514233626531.jpg 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية صورة واحدة... مقال يلخّص الأردن بقلم الكابتن زهير محمد الخشمان

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية صورة تختصر الأردن… بين حكمة الأمير الحسن وطموح ولي العهد الحسين

غزة

فلسطين مسؤولة أوروبية: المجاعة في غزة حقيقية

الشمع الأحمر

أخبار محلية إغلاق مخبز في عجلون لمخالفته الاشتراطات الصحية

بلدية اربد الكبرى

أخبار محلية بحث تعزير التعاون المشترك بين بلدية إربد وبعثة الاتحاد الأوروبي

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية عجلون تستقبل الوفود المشاركة بالبطولة الرياضية المدرسية العربية

رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

أخبار محلية العيسوي: الملك يضع جميع الأردنيين في صميم اهتمامه

روسيا: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 686.4 مليار دولار

عربي ودولي روسيا: لا خطط للقاء بوتين وزيلينسكي في الوقت الراهن



 
 





الأكثر مشاهدة