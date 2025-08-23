"زراعة بصيرا" تنظم يومًا حقليًا حول الآفات الزراعية

وأكد مدير المديرية المهندس أحمد الرفوع، أهمية الأيام الحقلية والبرامج التوعوية والإرشادية وورش العمل الميدانية التي تنفذها المديرية في بصيرا والقادسية، للعناية بأشجار الزيتون، بهدف تمكين المزارعين من مهارات التعامل مع أشجار الزيتون ووسائل العناية بها ووقايتها من الآفات الزراعية كذبابة الزيتون، وصولًا إلى زيادة الإنتاجية، وفق معايير الجودة لزيت الزيتون والثمار.
من جهتها، قدمت مديرة مركز القادسية للخدمات الزراعية المهندسة منيرة الخصبة، محاضرات تثقيفية وإرشادية وتدريبية حول أهمية أشجار الزيتون وانعكاساتها الاقتصادية على الأسر الريفية، وطرق الوقاية والمكافحة لآفات الزيتون، وأبرزها آفة ذبابة الزيتون وطرق مكافحتها، وأهمية المصائد الغذائية والمصائد اللونية اللاصقة، مع تدريب المزارعين على آلية عملها واستخدامها وتركيبها، إلى جانب التوعية بسبل وقاية البساتين من مرض سل الزيتون.
وجرى توزيع مواد المصائد الغذائية على المزارعين، ونشرات توعوية حول آفات الزيتون ومخاطرها التي تنعكس سلبًا على إنتاجية الأشجار وعوائدها المالية للمزارعين.
-
أخبار متعلقة
-
"الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة" يصدر تقريره عن شهر تموز
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي إبراهيم شاهزاده
-
التعليمات الأمنية لقمة الوحدات والفيصلي من دوري المحترفين
-
وزير الصحة يشدد على تحسين "رحلة المريض" وتقديم الخدمة بجودة واحترام
-
البدور: "الرقمنة والتحول الصحي" هدف الوزارة القادم
-
نشاط حول بطولات وتضحيات الجيش الأردني في مركز شباب الوسطية
-
كبير المذيعين ابراهيم شاهزاده في ذمة الله
-
البدور يطلق "جائزة المستشفى الحكومي المتميز" لتحفيز التميز المؤسسي