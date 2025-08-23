"زراعة بصيرا" تنظم يومًا حقليًا حول الآفات الزراعية

03:22 م

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية زراعة لواء بصيرا، بالتعاون مع مركز خدمات القادسية الزراعي، يومًا حقليًا حول آفات وأمراض الزيتون المنتشرة في المنطقة، استهدف مزارعي الزيتون من المجتمع المحلي في القادسية وضانا، ضمن خطة المديرية لمكافحة الآفات الزراعية.





وأكد مدير المديرية المهندس أحمد الرفوع، أهمية الأيام الحقلية والبرامج التوعوية والإرشادية وورش العمل الميدانية التي تنفذها المديرية في بصيرا والقادسية، للعناية بأشجار الزيتون، بهدف تمكين المزارعين من مهارات التعامل مع أشجار الزيتون ووسائل العناية بها ووقايتها من الآفات الزراعية كذبابة الزيتون، وصولًا إلى زيادة الإنتاجية، وفق معايير الجودة لزيت الزيتون والثمار.



من جهتها، قدمت مديرة مركز القادسية للخدمات الزراعية المهندسة منيرة الخصبة، محاضرات تثقيفية وإرشادية وتدريبية حول أهمية أشجار الزيتون وانعكاساتها الاقتصادية على الأسر الريفية، وطرق الوقاية والمكافحة لآفات الزيتون، وأبرزها آفة ذبابة الزيتون وطرق مكافحتها، وأهمية المصائد الغذائية والمصائد اللونية اللاصقة، مع تدريب المزارعين على آلية عملها واستخدامها وتركيبها، إلى جانب التوعية بسبل وقاية البساتين من مرض سل الزيتون.



وجرى توزيع مواد المصائد الغذائية على المزارعين، ونشرات توعوية حول آفات الزيتون ومخاطرها التي تنعكس سلبًا على إنتاجية الأشجار وعوائدها المالية للمزارعين.