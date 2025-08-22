تنويه هام بخصوص المكرمة الملكية لأبناء العسكريين

وأشارت المديرية أن فترة إعادة التفعيل ستبدأ اعتباراً من الساعة 12:00 ظهر يوم الجمعة 22 آب 2025 ولغاية الساعة 12:00 ظهر يوم السبت 23 آب 2025.
وشددت على أن هذه المهلة الاستثنائية تمنح فرصة أخيرة للطلبة الذين لم يسجلوا سابقا للاستفادة من المكرمة الملكية السامية.
-
أخبار متعلقة
-
إغلاق مخبز في عجلون لمخالفته الاشتراطات الصحية
-
بحث تعزير التعاون المشترك بين بلدية إربد وبعثة الاتحاد الأوروبي
-
تربية عجلون تستقبل الوفود المشاركة بالبطولة الرياضية المدرسية العربية
-
العيسوي: الملك يضع جميع الأردنيين في صميم اهتمامه
-
بلدية المفرق الكبرى تشكل لجنة شبابية مجتمعية للتركيز على جانب النظافة
-
ترفيع وانهاء خدمات معلمين واداريين في التربية
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1659 حادثاً خلال 24 ساعة
-
الأردن يستمر بإيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة