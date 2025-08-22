الجمعة 2025-08-22 07:53 م
 

تنويه هام بخصوص المكرمة الملكية لأبناء العسكريين

مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية
مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية
 
الجمعة، 22-08-2025 06:15 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية – فرع المكرمة الملكية السامية، عن إعادة تفعيل الرابط الإلكتروني: edcm.jaf.mil.jo ، ولمرة واحدة فقط، لاستقبال طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية السامية للطلبة الذين لم يتقدموا بطلباتهم مسبقاً.اضافة اعلان


وأشارت المديرية أن فترة إعادة التفعيل ستبدأ اعتباراً من الساعة 12:00 ظهر يوم الجمعة 22 آب 2025 ولغاية الساعة 12:00 ظهر يوم السبت 23 آب 2025.

وشددت على أن هذه المهلة الاستثنائية تمنح فرصة أخيرة للطلبة الذين لم يسجلوا سابقا للاستفادة من المكرمة الملكية السامية.
 
 
