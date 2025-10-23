الخميس 2025-10-23 04:56 م
 

"الأمانة" تطلق نظامي الخدمة الذاتية والحضور والانصراف الإلكتروني

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمّان الكبرى
 
الخميس، 23-10-2025 03:57 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت أمانة عمّان الكبرى، نظام الخدمة الذاتية، ونظام الحضور والانصراف الإلكتروني، ضمن المرحلة الثانية من حزمة الموارد البشرية لتطبيقات Oracle ERP، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة العمل وتعزيز التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية.

ويهدف النظام إلى تبسيط الإجراءات وأتمتة العمليات الإدارية الخاصة بالموظفين، بما في ذلك تقديم طلبات الإجازات والمغادرات واعتمادها إلكترونيا حسب التسلسل الإداري، إضافة إلى تمكين الموظف من إدارة بياناته الشخصية كالعنوان ورقم الهاتف والحالة الاجتماعية دون الحاجة لمراجعة دائرة الموارد البشرية.


كما يسهم النظام في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتقليل الأخطاء البشرية الناتجة عن الإدخال اليدوي، من خلال توحيد قاعدة البيانات وتكاملها مع الأنظمة المتعلقة بالرواتب والموارد البشرية، بما يتيح استخراج التقارير وتوثيق العمليات بسهولة ودقة عالية.

 
 
