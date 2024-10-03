 
الخميس 2024-10-03 08:34 م
 

الأمن العام : إغلاق مؤقت لشوارع حيوية بعمان الليلة - اسماء

إدارة السير
شرطية سير
الخميس، 03-10-2024 08:10 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة السير بمديرية الأمن العام، عن وجود اغلاقات وتحويلات مرورية لطرق حيوية، الجمعة، في العاصمة عمّان بالتزامن مع برومين ماراثون عمّان.اضافة اعلان


وقالت إدارة السير، إنّه سيتم اغلاق الطريق من مجمع رغدان الجديد – شارع الجيش بالاتجاهين ومن ثم منطقة الساحة الهاشمية وشارع قريش وشارع علي بن ابي طالب وصولاً إلى إشارات المهاجرين ومن ثم شارع عمر مطر وشارع الملك طلال وشارع الهاشمي، بالكامل من الساعة 12 منتصف الليل ولغاية الساعة 12 ظهراً، ضمن مسار سباق الـ42 كم (فردي/ تتابع) وسباق الـ21 كم، والذي ينطلق في الساعة 5 صباحاً.

وسيغلق شارع الملكة علياء ما بين دوار المدينة الرياضية ودوار الداخلية بشكلٍ تام، بالإضافة إلى شارع الملكة نور ما بين دوار الداخلية والدوار الرابع.

كما سيغلق شارع عقبة بن نافع وشارع الأميرة بسمة بشكل كامل وحتى الوصول إلى منطقة الساحة الهاشمية، في الساعة 5 صباحاً ولغاية الساعة 12 ظهراً، ضمن سباق الـ10 كم والذي ينطلق في الساعة 8 صباحاً.

وأكّدت إدارة السير على إيجاد طرق بديلة للوصول لمنطقة وسط البلد ومناطق عمّان الغربية تسهيلاً على سائقي المركبات، مشيرة إلى توفر كافة وسائل السلامة المرورية وتواجد كوادرها في كافة مراحل برومين ماراثون عمّان بهدف تقديم المساعدة لمستخدمي الطريق، والدلالة والارشاد لاتخاذ الطرق البديلة ،والتقيد بالإشارات التحذيرية الخاصة بتحويلات الطرق.
 
gnews

أحدث الأخبار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن : عقوبة هذه المخالفة الحبس 3 اشهر وغرامة 500 دينار

إدارة السير

أخبار محلية الأمن العام : إغلاق مؤقت لشوارع حيوية بعمان الليلة - اسماء

العاصمة عمان

الطقس الارصاد : ارتفاع على درجات الحرارة الجمعة

حزب الله

عربي ودولي إطلاق 85 صاروخًا من لبنان إلى أراضي الجليل

علم ايران

عربي ودولي تحذير إيراني جديد لإسرائيل

الرئيس الأمريكي جو بايدن

عربي ودولي بايدن : إسرائيل لن ترد اليوم على إيران

جيش الاحتلال

عربي ودولي اللواء السادس الاسرائيلي يبدأ القتال في جنوب لبنان

جيش الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بالخليل



 


الأكثر مشاهدة