الأمن العام : إغلاق مؤقت لشوارع حيوية بعمان الليلة - اسماء

08:10 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة السير بمديرية الأمن العام، عن وجود اغلاقات وتحويلات مرورية لطرق حيوية، الجمعة، في العاصمة عمّان بالتزامن مع برومين ماراثون عمّان. اضافة اعلان





وقالت إدارة السير، إنّه سيتم اغلاق الطريق من مجمع رغدان الجديد – شارع الجيش بالاتجاهين ومن ثم منطقة الساحة الهاشمية وشارع قريش وشارع علي بن ابي طالب وصولاً إلى إشارات المهاجرين ومن ثم شارع عمر مطر وشارع الملك طلال وشارع الهاشمي، بالكامل من الساعة 12 منتصف الليل ولغاية الساعة 12 ظهراً، ضمن مسار سباق الـ42 كم (فردي/ تتابع) وسباق الـ21 كم، والذي ينطلق في الساعة 5 صباحاً.



وسيغلق شارع الملكة علياء ما بين دوار المدينة الرياضية ودوار الداخلية بشكلٍ تام، بالإضافة إلى شارع الملكة نور ما بين دوار الداخلية والدوار الرابع.



كما سيغلق شارع عقبة بن نافع وشارع الأميرة بسمة بشكل كامل وحتى الوصول إلى منطقة الساحة الهاشمية، في الساعة 5 صباحاً ولغاية الساعة 12 ظهراً، ضمن سباق الـ10 كم والذي ينطلق في الساعة 8 صباحاً.



وأكّدت إدارة السير على إيجاد طرق بديلة للوصول لمنطقة وسط البلد ومناطق عمّان الغربية تسهيلاً على سائقي المركبات، مشيرة إلى توفر كافة وسائل السلامة المرورية وتواجد كوادرها في كافة مراحل برومين ماراثون عمّان بهدف تقديم المساعدة لمستخدمي الطريق، والدلالة والارشاد لاتخاذ الطرق البديلة ،والتقيد بالإشارات التحذيرية الخاصة بتحويلات الطرق.