رئيس "الهاشمية": الجامعة حققت قفزات غير مسبوقة في البحث العلمي

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الجامعة الهاشمية خالد الحياري، أن الجامعة حققت قفزات غير مسبوقة في مجالات البحث العلمي والتصنيفات العالمية، مع التركيز على مشاريع تنموية تخدم المجتمع المحلي وتواكب رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك في إطار احتفالها بمرور 30 عاما على تأسيسها.

اضافة اعلان



وقال الحياري، خلال لقائه الثلاثاء، أعضاء نقابة الصحفيين الأردنيين - فرع الزرقاء، إن الجامعة سجلت إنجازا بحثيا نوعيا خلال عام 2024، إذ بلغ عدد الأبحاث المنشورة في قواعد البيانات العالمية 1384 بحثا، بنمو قدره 150 بالمئة مقارنة بعام 2020، كما ارتفع متوسط النشر لأعضاء هيئة التدريس إلى 1.6 بحث لكل أكاديمي، فيما قفزت استشهادات الباحثين الدوليين بأبحاث الجامعة إلى 23672 استشهادا في 2024 مقارنة بـ 9032 في 2020.