الجمعة 2025-11-21 03:51 م
 

رئيس "الهاشمية": الجامعة حققت قفزات غير مسبوقة في البحث العلمي

الوكيل الإخباري- تعلن كلية الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية عن إجراءات قبول وتسجيل الطلبة الاصلاء المرشحين المنوي قبولهم على نفقتهم الخاصة (البرنامج العادي/ الاصلاء) للالتحاق في شهادة الاختصاص الع
الجامعة الهاشمية
 
الأربعاء، 19-11-2025 05:14 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الجامعة الهاشمية خالد الحياري، أن الجامعة حققت قفزات غير مسبوقة في مجالات البحث العلمي والتصنيفات العالمية، مع التركيز على مشاريع تنموية تخدم المجتمع المحلي وتواكب رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك في إطار احتفالها بمرور 30 عاما على تأسيسها.

اضافة اعلان


وقال الحياري، خلال لقائه الثلاثاء، أعضاء نقابة الصحفيين الأردنيين - فرع الزرقاء، إن الجامعة سجلت إنجازا بحثيا نوعيا خلال عام 2024، إذ بلغ عدد الأبحاث المنشورة في قواعد البيانات العالمية 1384 بحثا، بنمو قدره 150 بالمئة مقارنة بعام 2020، كما ارتفع متوسط النشر لأعضاء هيئة التدريس إلى 1.6 بحث لكل أكاديمي، فيما قفزت استشهادات الباحثين الدوليين بأبحاث الجامعة إلى 23672 استشهادا في 2024 مقارنة بـ 9032 في 2020.


وأشار إلى حصول الجامعة على اعتمادات دولية في 15 برنامجا أكاديميا، منها اعتماد برامج الهندسة من "ABET"، وبرامج صحية من جهات دولية متخصصة، كما حققت تقدما في التصنيفات العالمية، فدخلت تصنيف "QS" العالمي وحصلت على تقييم 5 نجوم في مجالات التعليم والبحث العلمي وتشغيل الخريجين، كما احتلت المرتبة الثالثة محليا و37 عربيا في تصنيف "UNIRANKS" العالمي لعام 2025.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المانيا

عربي ودولي ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية

العين خليل الحاج توفيق

اقتصاد محلي الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية

إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

أخبار محلية إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

عربي ودولي روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

العين السابق جمال حديثه الخريشا

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا

المركز الوطني للبحوث الزراعية

أخبار محلية المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي



 
 





الأكثر مشاهدة