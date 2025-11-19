رئيس "الهاشمية": الجامعة حققت قفزات غير مسبوقة في البحث العلمي

وقال الحياري، خلال لقائه الثلاثاء، أعضاء نقابة الصحفيين الأردنيين - فرع الزرقاء، إن الجامعة سجلت إنجازا بحثيا نوعيا خلال عام 2024، إذ بلغ عدد الأبحاث المنشورة في قواعد البيانات العالمية 1384 بحثا، بنمو قدره 150 بالمئة مقارنة بعام 2020، كما ارتفع متوسط النشر لأعضاء هيئة التدريس إلى 1.6 بحث لكل أكاديمي، فيما قفزت استشهادات الباحثين الدوليين بأبحاث الجامعة إلى 23672 استشهادا في 2024 مقارنة بـ 9032 في 2020.
وأشار إلى حصول الجامعة على اعتمادات دولية في 15 برنامجا أكاديميا، منها اعتماد برامج الهندسة من "ABET"، وبرامج صحية من جهات دولية متخصصة، كما حققت تقدما في التصنيفات العالمية، فدخلت تصنيف "QS" العالمي وحصلت على تقييم 5 نجوم في مجالات التعليم والبحث العلمي وتشغيل الخريجين، كما احتلت المرتبة الثالثة محليا و37 عربيا في تصنيف "UNIRANKS" العالمي لعام 2025.
