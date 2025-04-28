"الأوقاف": تعديلات القانون تستهدف طرح الصكوك الإسلامية

الوكيل الإخباري- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن تعديلات قانون الأوقاف يستهدف طرح الصكوك بدلاً من السندات، وبما يضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشرع الحنيف.

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وأكد الحرص على تعزيز استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة والعقارات من خلال إعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.