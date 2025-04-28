"الأوقاف": تعديلات القانون تستهدف طرح الصكوك الإسلامية

وأكد الحرص على تعزيز استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة والعقارات من خلال إعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
وأشار إلى أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا تهدف إلى ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج، والتوسع في طباعة المصحف الشريف عبر تضمينه البرامج الوقفية، فضلا عن إلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف، كونها أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام.
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