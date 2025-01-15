 
الأربعاء 2025-01-15 09:20 ص
 

التربية تنعى الطالبة غلا ضحية حادثة سيل الزرقاء

الطفلة غلا المشاقبة
الطفلة غلا المشاقبة
الأربعاء، 15-01-2025 07:41 ص

الوكيل الإخباري- نعت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية  الطالبة (غلا المشاقبة )التي وافتها المنية يوم الأحد اثر الحادث الاليم الذي تعرضت له في سيل الزرقاء .

 وقالت التربية في نص النعي المنشور عبر فيسبوك :" ببالغ الحزن والأسى وقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء اللّٰه وقدره ، تنعى مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية  الطالبة (غلا المشاقبة )التي وافتها المنية يوم الاحد  وتتقدم بأصدق مشاعر العزاء والمواساة لذوي الطالبة سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها  بواسع رحمته،  ويلهمنا وأهلها الصبر والسّلوان وأن يجعلها شفيعًا لوالدتها يوم القيامة "

وكان قد اعلن الامن العام الأحد الماضي  اقدام شخص على رمي طفليه بسيل الزرقاء اثر خلافات عائلية ليتم العثور على جثتيمها لاحقا  بحادثة هزت الشارع الاردني

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