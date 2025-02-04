الحكومة تضبط نحو 20 ألف اعتداء على مصادر وخطوط المياه في 2024

وأظهر التقرير السنوي لسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، أن نسبة الفاقد من المياه بلغت العام الماضي 46.9 بالمئة، فيما بلغ حجم التزويد المائي 543.5 مليون متر مكعب، وعدد الآبار الجديدة 68 بئراً.
وبلغت كمية المياه المخزنة كمصدر جديد للري، العام الماضي 1.6 مليون متر مكعب، وكميات مياه التزويد الإضافية (مياه بلدية) 13.2 مليون متر مكعب، وكمية المياه المعالجة 217.82 مليون متر مكعب.
ونفذت الحكومة، بحسب التقرير، 48 مشروعا في مختلف المحافظات؛ بهدف تحسين عملية التزويد المائي للمواطنين، وتخفيض الفاقد المائي بقيمة زادت على 189 مليون دينار، وأعدت دراسات لـ 28 مشروعاً بقيمة 398 مليون دينار تقريباً.
وبلغ عدد مشاريع الري والبنى التحتية لتقليل الفاقد وتطوير المصادر المائية المنفذة وقيد التنفيذ خلال الأعوام (2023-2025)، 17 مشروعًا تقدر تكلفتها بـأكثر من 33 مليون دينار.
ونفذت الحكومة 53 موقع حصاد مائيا بسعة 2.422 مليون متر مكعب، و23 موقع صيانة بسعة 787 ألف متر مكعب، و17 عطاء، شملت إنشاء 30 موقع حصاد مائيا بسعة 1.170 مليون متر مكعب و19 موقع صيانة بسعة 420 ألف متر مكعب.
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